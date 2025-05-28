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  4. Кучер рассказал, что ждет Черноморец после вылета в Первую лигу
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 15:22 |
2490
0

Кучер рассказал, что ждет Черноморец после вылета в Первую лигу

В клубе намерены закрыть все долги, игроки соберутся в Одессе после небольшого перерыва

28 мая 2025, 15:22 |
2490
0
Кучер рассказал, что ждет Черноморец после вылета в Первую лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер рассказал о ближайших планах и перспективах клуба, после вылета в Первую лигу:

– Как команда проведет летние каникулы?

– На период отпуска футболисты получили индивидуальные программы. Им нужно проделать много работы, чтобы ее было меньше перед началом сезона, когда мы соберемся после каникул. Подготовка к новому чемпионату будет проходить в Одессе, на нашей клубной базе. Тренировки будут чередоваться с контрольными матчами.

– Есть ли на сегодняшний день финансовые задолженности?

– Как мне сказали, в начале июня долги должны быть закрыты. Клуб должен со всеми рассчитаться.

– Определились со списком футболистов, с кем планируете продолжить сотрудничество?

– Пока конкретики нет. Будем разговаривать с президентом клуба и решать этот вопрос.

– После выбывания в Первую лигу количество желающих играть в «Черноморце» может заметно уменьшиться. Этот факт вас не смущает?

– Да нет. Нужно воспринимать реальность такой, какой она есть. Кто-то из футболистов хочет играть в «Черноморце», а кто-то не хочет. А есть еще вопрос, нужен ли тот или иной игрок клуба, если он не желает в нем играть? Да и если люди каждые полгода бегают из одной команды в другую, то стоит задуматься: что это за футболисты? Вот и все. Это так же просто, как сложить два плюс два, – рассказал Кучер.

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Николай Титюк Источник: UA-Football
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