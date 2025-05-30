Игрок Интер Майами признался, что мечтает сыграть за Динамо Киев

Украинский вратарь «Интер Майами» U-18 Дмитрий Торубара рассказал, почему не занимался в футбольный академиях грандов украинского футбола:

«Моя семья не очень спортивная, никого в профессиональном спорте не было. У меня всегда была мечта играть за «Динамо», но тогда родители не видели моего будущего в футболе. Не то, чтобы они не любили футбол, просто волновались за меня и хотели, чтобы я пошел проверенным путем. Они знали, что спорт – травмоопасный вид спорта и хотели уберечь от этого, поэтому в академии «Динамо», «Шахтера» я не пробовался, но всегда хотел. Моя мечта: однажды сыграть за «Динамо» Киев, команду детства.

В 13 лет меня отправили в школу в Англии. Понятно, что там было мало футбола. Были школьные или же небольшие клубные команды, но это был совсем несерьезный уровень. Старался выжать по крайней мере из такого опыта как можно больше. Поэтому я очень сильно скучал и постоянно родителям говорил, что мне тяжело и нужно больше футбола, что я бы очень хотел заниматься, чтобы в будущем стать профессионалом. Родители прислушались, но и на учебу решили не забивать. Отправили сюда, в Америку, в IMG Academy, которая находится во Флориде».