«Блестящий игрок». Английские журналисты расхвалили Забарного

В Англии расхвалили украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного.

Так, блогер Джейкоб Горсфолл посвятил 22-летнему игроку сообщение в Twitter, в котором он написал: «Я искренне считаю, что худшее, что может произойти с «Борнмутом» – это то, что клубы обратят внимание на Илью Забарного. Его очень сильно не замечают из-за игры Хейсена, но он действительно является топовым центральным защитником. Это был бы настоящий вызов для «Борнмута» – заменить 3/4 линии защиты».

На сообщение Горсфолла отреагировал журналист Bournemouth Echo Роберт Сантонна, который добавил: «Совершенно верно! Я знаю, что Хейсен был выдающимся, но Забарный, возможно, важнее. Надо оставить одного из наших трех звездных защитников».

Также свой отзыв к посту Горсфолла оставил журналист Arsenal Therapy Адам Киз: «Забарный выделялся для меня даже больше, чем Хейсен, несмотря на очевидный талант последнего. Отсутствие шумихи вокруг него, вероятно, помогло украинцу в его стабильных выступлениях. Блестящий игрок».

Сообщалось, что Забарный включен в символическую сборную лучших молодых игроков АПЛ.