«Блестящий игрок». Английские журналисты расхвалили Забарного
Украинский защитник получил похвалу в Британии
В Англии расхвалили украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного.
Так, блогер Джейкоб Горсфолл посвятил 22-летнему игроку сообщение в Twitter, в котором он написал: «Я искренне считаю, что худшее, что может произойти с «Борнмутом» – это то, что клубы обратят внимание на Илью Забарного. Его очень сильно не замечают из-за игры Хейсена, но он действительно является топовым центральным защитником. Это был бы настоящий вызов для «Борнмута» – заменить 3/4 линии защиты».
На сообщение Горсфолла отреагировал журналист Bournemouth Echo Роберт Сантонна, который добавил: «Совершенно верно! Я знаю, что Хейсен был выдающимся, но Забарный, возможно, важнее. Надо оставить одного из наших трех звездных защитников».
Также свой отзыв к посту Горсфолла оставил журналист Arsenal Therapy Адам Киз: «Забарный выделялся для меня даже больше, чем Хейсен, несмотря на очевидный талант последнего. Отсутствие шумихи вокруг него, вероятно, помогло украинцу в его стабильных выступлениях. Блестящий игрок».
Сообщалось, что Забарный включен в символическую сборную лучших молодых игроков АПЛ.
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