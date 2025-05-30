ФОНСЕКА: «В ключевые моменты я просто стараюсь быть смелым»

Легион болельщиков из Бразилии в желто-зеленых цветах вступил в настоящую дуэль с французской публикой, когда 18-летний Жоау Фонсека сражался с Пьером-Югом Эрбером во втором круге Открытого чемпионата Франции 2025. И, что бывает крайне редко, победу в этой дуэли одержали именно гости. Крики «Allez!» радостно тонули в скандировании «Joao Fonseca!», пока молодой бразилец прокладывал себе путь к третьему раунду Ролан Гаррос.

«Я бы сказал, что бразильцы, когда попадают в сложную ситуацию, всегда находят способ справиться с ней», – сказал Фонсека на пресс-конференции. – «В ключевые моменты я просто стараюсь быть смелым, проявлять мужество...

Я думаю, что именно в этом разница между хорошими игроками из топ-50 и теми, кто входит в топ-10 – они должны быть храбрыми и уметь играть в важнейшие моменты.

Я доволен тем, как сыграл в таких ситуациях и что сумел сохранить ментальную стабильность на протяжении всего матча».

Многие игроки выражали недовольство по поводу поведения французской публики. Жалобы касаются задержек перед подачей из-за пения и скандирования, свиста после двойных ошибок и даже инцидента, когда во время матча на корт был брошен кусок жвачки. Родом из Рио-де-Жанейро, Фонсека спокойно воспринял такую атмосферу.

«Ну, я из Бразилии… (смеется) Я был на множестве футбольных матчей. Там громко. Бразильцы тоже очень громкие. Я просто с уважением к этому отношусь. Мне это даже нравится – соперничество между фанатами. Сегодня было здорово: бразильцы скандировали мое имя, французы – имя Пьера...

Это здорово. Надеюсь, что будет больше уважения между подачами и во время розыгрышей, чтобы проявлялось уважение к игрокам. Но лично мне – нормально».

После матча эмоции все же догнали Фонсеку – он не сдержал слез, впервые в карьере пробившись в третий круг турнира Большого шлема.

«Сегодня день рождения моей мамы, и, думаю, я стал особенно эмоциональным, когда увидел, как моя бабушка плачет и выходит на корт, чтобы поблагодарить меня», – сказал он на португальском во время интервью прямо на корте, тоже со слезами на глазах.

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает и верит в меня. Последние матчи были под давлением, и я благодарен своей семье и команде за то, что помогают мне. Это очень тяжелый спорт, но я молод, и я наслаждаюсь каждым моментом».