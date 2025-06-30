Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский рассказал, кто для него был лучшим тренером Динамо
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 03:27 |
107
1

Милевский рассказал, кто для него был лучшим тренером Динамо

Артем похвалил работу Анатолия Демяненко

30 июня 2025, 03:27 |
107
1
Милевский рассказал, кто для него был лучшим тренером Динамо
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский похвалил работу тренера Анатолия Демьяненко, который когда-то тренировал киевский клуб.

«О Демьяненко могу сказать только хорошие слова. Я при нем начал играть не на позиции чистого форварда, а на позиции нападающего в оттяжке. Это была моя любимая позиция. Я мог быть и в центре, и возле штрафной площадки, в любом месте. Поэтому к нему с большим уважением отношусь», – сказал Милевский.

Ранее бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями от финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо». По мнению Артема киевляне лучше провели этот матч.

По теме:
ФОТО. Жена Ярмоленко впечатлила мужа новым секси-снимком
Кучер их изучает. Стали известны имена еще трех новичков Черноморца
Еще один легионер покинул Черноморец
Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Анатолий Демьяненко
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ отказался продлевать контракт с главным тренером
Футбол | 29 июня 2025, 08:59 0
Клуб УПЛ отказался продлевать контракт с главным тренером
Клуб УПЛ отказался продлевать контракт с главным тренером

Младен Бартулович рассказал, почему покинул «Зарю»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Футбол | 29 июня 2025, 08:20 3
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»

Экс-игрок «Динамо» – об Олеге Лужном

Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Волейбол | 29.06.2025, 22:12
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Футбол | 29.06.2025, 08:52
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Игрок Динамо: «То, что написали обо мне – полная ложь»
Футбол | 30.06.2025, 02:50
Игрок Динамо: «То, что написали обо мне – полная ложь»
Игрок Динамо: «То, что написали обо мне – полная ложь»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
yarchumak8
Как был мемом в нулевых, так в 2025 ничего не поменялось)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший защитник в истории футбола. Он опередил Мальдини
Назван лучший защитник в истории футбола. Он опередил Мальдини
28.06.2025, 02:13 9
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 2
Футбол
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
28.06.2025, 22:08 2
Бокс
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
28.06.2025, 19:34 10
Бокс
Лука МОДРИЧ: «Ему будет трудно в Реале»
Лука МОДРИЧ: «Ему будет трудно в Реале»
28.06.2025, 03:27
Футбол
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
28.06.2025, 03:08 3
Бокс
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
28.06.2025, 12:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем