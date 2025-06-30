Милевский рассказал, кто для него был лучшим тренером Динамо

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский похвалил работу тренера Анатолия Демьяненко, который когда-то тренировал киевский клуб.

«О Демьяненко могу сказать только хорошие слова. Я при нем начал играть не на позиции чистого форварда, а на позиции нападающего в оттяжке. Это была моя любимая позиция. Я мог быть и в центре, и возле штрафной площадки, в любом месте. Поэтому к нему с большим уважением отношусь», – сказал Милевский.

Ранее бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями от финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо». По мнению Артема киевляне лучше провели этот матч.