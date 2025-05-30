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Украина. Первая лига
30 мая 2025, 23:29 | Обновлено 31 мая 2025, 00:10
158
0

Тренер Металлурга: «Проиграли игру, хотя это был поединок сезона для нас»

Юрий Слабышев прокомментировал результат матча против «Прикарпатья»

30 мая 2025, 23:29 | Обновлено 31 мая 2025, 00:10
158
0
Тренер Металлурга: «Проиграли игру, хотя это был поединок сезона для нас»
ФК Металлург Запорожье. Юрий Слабышев

Тренер запорожского «Металлурга» Юрий Слабышев поделился мыслями относительно матча 10-го тура в группе за выживание в Первой лиге Украины против «Прикарпатья». Коллектив из Запорожья уступил со счетом 1:4 и остался в зоне переходных матчей с представителями Второй лиги.

«Проиграли игру, хотя это была для нас игра сезона, решалось, сохраним мы прописку или не сохраним. Но еще так получилось, что у нас стыковые матчи будут с командой Второй лиги. Будем готовиться к переходным играм.

Что не удалось? Кажется, команда открыла счет. От нас все зависело. Если бы мы победили, мы бы оставались без таких матчей в первой лиге. А так, ну, что помешало? Мы где-то не доработали. Где-то не доработали на стандартных положениях, забили и пропустили три мяча со стандарта. Позже побежали забить и пропустили еще один. Не удалось решить задачу, но будем готовиться к переходным матчам», – сказал Слабышев.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлург Запорожье Прикарпатье Ивано-Франковск
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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