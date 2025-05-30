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Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 16:48 |
376
0

Нагорняк признался, подписал бы Роналду, Модрича и Де Брюйне в Эпицентр

Тренер не отказался бы от звездных футболистов

30 мая 2025, 16:48 |
376
0
Нагорняк признался, подписал бы Роналду, Модрича и Де Брюйне в Эпицентр
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Бывший нападающий национальной сборной и нынешний главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил на вопрос о комплектации каменец-подольской команды.

– Если бы теоретически была возможность, кого бы вы пригласили в «Эпицентр» из звездных футболистов, которые сейчас свободны? Криштиану Роналду, Луку Модрича или Кевина Де Брюйне?

– А троих можно? (Смеется). Роналду забивает! А Модрич и Де Брюйне забивают и отдают пасы. Криштиану – это голеадор. Лука и Кевин – это люди, которые просто прекрасно работают с мячом. Это такой хай левел в плане работы с мячом. Если взять Модрича, можно сказать, что до 40 лет играть за такую команду, как «Реал», это чего-то стоит. Во многих матчах он выходил на поле, менял ход игры, забивал и ассистировал! Я думаю, что любой тренер, которому такой вопрос поставили бы, не отказался бы от таких футболистов.

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Криштиану Роналду Лука Модрич чемпионат Украины по футболу Сергей Нагорняк Первая лига Украины Кевин Де Брюйне Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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