Фабрицио Романо назвал клаусулу Александера-Арнольда по контракту с Реалом

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо назвал клаусулу, прописанную в контракте английского защитника Трента Александера-Арнольда с мадридским «Реалом».

По информации источника, в контракте 26-летнего футболиста есть пункт, согласно которому его контракт можно выкупить за 1 миллиард евро.

30 мая «сливочные» огласили о том, что Трент присоединился к клубу на правах свободного агента. В прошедшем сезоне англичанин провел 44 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько «Реал» заплатил «Ливерпулю» за Трента.