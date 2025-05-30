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  4. Не бесплатно. Известно, сколько Реал заплатил Ливерпулю за Трента
Испания
30 мая 2025, 13:32 |
1406
1

Не бесплатно. Известно, сколько Реал заплатил Ливерпулю за Трента

Королевский клуб потратил на трансфер 10 миллионов евро

30 мая 2025, 13:32 |
1406
1
Не бесплатно. Известно, сколько Реал заплатил Ливерпулю за Трента
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

В пятницу, 30 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

По информации авторитетного журналиста издания The Athletic Дэвида Орнштейна, королевскому клубу пришлось заплатить за 26-летнего футболиста 10 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт с «красными» действует до 30 июня 2025 года.

Дело в том, что «сливочные» решили не ждать завершения контракта игрока и выкупили его уже сейчас, чтобы он в середине июня смог принять участие в матчах Клубного чемпионата мира.

Также «Ливерпулю» не придется выплачивать Тренту зарплату и бонусы за июнь.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Ливерпуль трансферы Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Дэвид Орнштейн финансы
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Для Реала це зовсім невеликі гроші. А так гравець вже буде з командою
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