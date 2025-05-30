Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос хочет подписать иностранного хавбека, которым интересовался ЛНЗ
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 13:58 |
527
0

Колос хочет подписать иностранного хавбека, которым интересовался ЛНЗ

Альбин Красничи вскоре может перебраться в Украину

30 мая 2025, 13:58 |
527
0
Колос хочет подписать иностранного хавбека, которым интересовался ЛНЗ
ФК Приштина. Альбин Красничи

Клуб УПЛ «Колос» проявляет интерес к 23-летнему атакующему полузащитнику «Приштины» Альбину Красничи.

По информации источников Sport.ua, ковалевцы намерены подписать балканского легионера в ближайшее время.

Переход может произойти на правах свободного агента, так как у Красничи в конце июня истекает срок действия контракта с «Приштиной».

Примечательно, что в конце минувшего года сообщалось об интересе к Альбину Красничи от ЛНЗ.

Альбин Красничи в сезоне-2024/25 сыграл 33 официальных матча, в которых отличился 6 голами и 5 ассистами.

По теме:
Стало известно, останется ли Ракицкий в Черноморце
Не бесплатно. Известно, сколько Реал заплатил Ливерпулю за Трента
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил о подписании суперзвезды мирового футбола
Колос Ковалевка Приштина трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Футбол | 30 мая 2025, 08:51 3
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»

Экс-игрок сборной Украины отреагировал на отказ Степанова ехать в сборную Украины U-20

Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Бокс | 30 мая 2025, 07:40 1
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»

Легендарный боксер о спаррингах с Фьюри и Джошуа

Фабрицио Романо назвал клаусулу Александера-Арнольда по контракту с Реалом
Футбол | 30.05.2025, 14:04
Фабрицио Романо назвал клаусулу Александера-Арнольда по контракту с Реалом
Фабрицио Романо назвал клаусулу Александера-Арнольда по контракту с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 29.05.2025, 21:31
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Футбол | 30.05.2025, 11:43
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 6
Другие виды
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
29.05.2025, 00:20 1
Теннис
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
28.05.2025, 21:11
Футбол
19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:50 8
Теннис
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 6
Футбол
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 33
Теннис
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
29.05.2025, 07:48 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем