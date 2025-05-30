Колос хочет подписать иностранного хавбека, которым интересовался ЛНЗ

Клуб УПЛ «Колос» проявляет интерес к 23-летнему атакующему полузащитнику «Приштины» Альбину Красничи.

По информации источников Sport.ua, ковалевцы намерены подписать балканского легионера в ближайшее время.

Переход может произойти на правах свободного агента, так как у Красничи в конце июня истекает срок действия контракта с «Приштиной».

Примечательно, что в конце минувшего года сообщалось об интересе к Альбину Красничи от ЛНЗ.

Альбин Красничи в сезоне-2024/25 сыграл 33 официальных матча, в которых отличился 6 голами и 5 ассистами.