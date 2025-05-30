Колос хочет подписать иностранного хавбека, которым интересовался ЛНЗ
Альбин Красничи вскоре может перебраться в Украину
Клуб УПЛ «Колос» проявляет интерес к 23-летнему атакующему полузащитнику «Приштины» Альбину Красничи.
По информации источников Sport.ua, ковалевцы намерены подписать балканского легионера в ближайшее время.
Переход может произойти на правах свободного агента, так как у Красничи в конце июня истекает срок действия контракта с «Приштиной».
Примечательно, что в конце минувшего года сообщалось об интересе к Альбину Красничи от ЛНЗ.
Альбин Красничи в сезоне-2024/25 сыграл 33 официальных матча, в которых отличился 6 голами и 5 ассистами.
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