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Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 13:06 | Обновлено 30 мая 2025, 13:14
282
0

«Это может быть успешный проект». Реакция фанов на приход Ротаня в Полесье

Руслан Ротань подписал контракт с житомирским «Полесьем»

30 мая 2025, 13:06 | Обновлено 30 мая 2025, 13:14
282
0
«Это может быть успешный проект». Реакция фанов на приход Ротаня в Полесье
ФК Полесье

Руководство житомирского «Полесья» определилось с кандидатурой нового главного тренера. Работать с командой будет бывший тренер «Александрии», молодежной и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Контракт специалиста с «Полесьем» заключен на три сезона.

В сезоне 2024/25 Руслан Ротань привел «Александрию» к историческому второму месту в УПЛ. «Александрия» стала первой командой не из областного центра, которая взяла серебряные медали.

Также в активе 43-летнего коуча полуфинал молодежного Евро-2024 и участие с олимпийской сборной на ОИ-2024 в Париже.

Болельщики «Полесья» с оптимизмом восприняли назначение нового тренера. Но нашлись и скептики.

ivanko.08: Поздравляем! Желаю как можно больше побед, а также вывести клуб на уровень амбиций. Наконец-то есть нормальный тренер, осталась лишь грамотная селекция.

riderok.13: Хорошее подписание и усиление команды! Приветствуем в стае! Очень вовремя, чтобы подготовить команду к сезону и еврокубкам.

matviy_opanasenko: Чисто с футбольной точки зрения... зная какой карт-бланш президент Полесья дает главному тренеру – то это может быть успешный проект)

mitera.konebagu: Чем отличается Ротань, от того же Шовковского, Гусева, то это любовь к тому, что ты делаешь. Огонек в глазах к своему делу, а не просто работа. Успехов Руслан Петрович. Держите марку любовь к своему делу превыше всего.

Anny: Самый лучший вариант для всех. Александрия с их бюджетом никогда не сможет показать хороший уровень в еврокубках. Полесье же со своими финансами в перспективе сможет достойно играть в ЛК или ЛЕ.

Vlad: Все равно ничего не светит нашим в еврокубках.

Влад: Успехов Ротаню и Полесью. Мне Ротань нравится как тренер и думаю что это правильное решение для Полесья назначить Ротаня тренером. Реброва бы сменить еще. Может когда-то Ротань как раз и будет тренером сборной Украины, но посмотрим.

Олег: Это не надолго... до конца года...

Sergio: Хорошее решение для каждой из сторон!

VadyaMetal: До недавнего времени Ротаня хаяли как последнего позорного физрука, а дядя кое-как, но дает результат, конечно отталкиваясь от реалий среды, в которой работает. Интересно, что у него получится с Полесьем.

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Руслан Ротань Полесье Житомир Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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