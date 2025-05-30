Отправляли запрос. Подробности о интересе Динамо к Клейтону

Бразильского защитника «Фламенго» Клейтона Сантану в киевском «Динамо» ждать не стоит, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, вероятность трансфера бразильца в столичный клуб близка к нулю. Украинский клуб интерсовался Клейтоном, отправлял запрос. но до большего так и не дошло.

Также Клейтоном интересуется «Лестер» и один из клубов чемпионата Португалии. Его контракт с «Фламенго» истекает 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Динамо» завершил карьеру из-за неудачной прививки от Covid.