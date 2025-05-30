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Ролан Гаррос
30 мая 2025, 11:55 | Обновлено 30 мая 2025, 11:58
118
0

МОНФИС: «В следующем году я точно буду играть, как бы ни сложилось»

Французский теннисист дал послематчевую пресс-конференцию

30 мая 2025, 11:55 | Обновлено 30 мая 2025, 11:58
118
0
МОНФИС: «В следующем году я точно буду играть, как бы ни сложилось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис, несмотря на поражение во втором раунде Ролан Гаррос от пятой ракетки мира Джека Дрейпера, остался доволен, что дал бой сопернику в четырехсетовом поединке.

С улыбкой и с привычной ироничностью, появившись в пресс-центре после матча, Монфис не выглядел подавленным.

«Я получил огромное удовольствие, настоящее удовольствие. Это был мощный матч с моей стороны, потрясающая атмосфера, игра, какая мне нравится. К сожалению, я проиграл, но публика была невероятной.

Это была еще одна великолепная ночь. Джек сыграл очень хорошо, мне очень нравится его стиль. Я почти в два раза старше его, и каждый раз думаю: какое же это счастье – играть с этим поколением. Мне выпала честь играть с разными поколениями, и это классно, я получаю безумное удовольствие от игры и общения с ними».

В то время как его друг и соотечественник Ришар Гаске объявил о завершении карьеры в четверг, 29 мая, а Жо-Вилфрид Цонга и Жиль Симон повесили ракетки на гвоздь еще раньше, муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной подтверждает, что намерен продолжать.

«В следующем году я точно буду играть, как бы ни сложилось. Это очевидно. Физически я не скажу, что это мой последний Ролан Гаррос, вопрос скорее в голове – чего я сам хочу, какие у меня будут желания».

Что касается ближайшего будущего, то, по его словам, выход во второй раунд лишил его возможности провести время на батуте с дочерью Скай, но он точно не пропустит финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Интером, который состоится 31 мая вечером. Однако Монфис пока не раскрыл, где именно он будет смотреть матч.

«На столе есть несколько вариантов, и все зависит не только от меня!»

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Ролан Гаррос 2025 Гаэль Монфис Джек Дрейпер
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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