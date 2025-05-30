МОНФИС: «В следующем году я точно буду играть, как бы ни сложилось»

Французский теннисист Гаэль Монфис, несмотря на поражение во втором раунде Ролан Гаррос от пятой ракетки мира Джека Дрейпера, остался доволен, что дал бой сопернику в четырехсетовом поединке.

С улыбкой и с привычной ироничностью, появившись в пресс-центре после матча, Монфис не выглядел подавленным.

«Я получил огромное удовольствие, настоящее удовольствие. Это был мощный матч с моей стороны, потрясающая атмосфера, игра, какая мне нравится. К сожалению, я проиграл, но публика была невероятной.

Это была еще одна великолепная ночь. Джек сыграл очень хорошо, мне очень нравится его стиль. Я почти в два раза старше его, и каждый раз думаю: какое же это счастье – играть с этим поколением. Мне выпала честь играть с разными поколениями, и это классно, я получаю безумное удовольствие от игры и общения с ними».

В то время как его друг и соотечественник Ришар Гаске объявил о завершении карьеры в четверг, 29 мая, а Жо-Вилфрид Цонга и Жиль Симон повесили ракетки на гвоздь еще раньше, муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной подтверждает, что намерен продолжать.

«В следующем году я точно буду играть, как бы ни сложилось. Это очевидно. Физически я не скажу, что это мой последний Ролан Гаррос, вопрос скорее в голове – чего я сам хочу, какие у меня будут желания».

Что касается ближайшего будущего, то, по его словам, выход во второй раунд лишил его возможности провести время на батуте с дочерью Скай, но он точно не пропустит финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Интером, который состоится 31 мая вечером. Однако Монфис пока не раскрыл, где именно он будет смотреть матч.

«На столе есть несколько вариантов, и все зависит не только от меня!»