Гранд нацелился на нападающего Реала. Игрок может покинуть Мадрид

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик привлекает внимание «Ювентуса», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, итальянский гранд уже собрал информацию по 18-летнему футболисту. Помимо «Ювентуса», «сливочные» предлагали «Комо», «Наполи» и «Милану» арендовать бразильца.

Окружение форварда приняло решение: игрок может покинуть Мадрид, но только на правах аренды.

В текущем сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о то, что «Реал» нацелился на 18-летнего игрока гранда.