Гранд нацелился на нападающего Реала. Игрок может покинуть Мадрид
Эндрик привлекает внимание «Ювентуса»
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик привлекает внимание «Ювентуса», сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, итальянский гранд уже собрал информацию по 18-летнему футболисту. Помимо «Ювентуса», «сливочные» предлагали «Комо», «Наполи» и «Милану» арендовать бразильца.
Окружение форварда приняло решение: игрок может покинуть Мадрид, но только на правах аренды.
В текущем сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о то, что «Реал» нацелился на 18-летнего игрока гранда.
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