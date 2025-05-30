Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гранд нацелился на нападающего Реала. Игрок может покинуть Мадрид
Италия
30 мая 2025, 11:35 |
390
0

Гранд нацелился на нападающего Реала. Игрок может покинуть Мадрид

Эндрик привлекает внимание «Ювентуса»

30 мая 2025, 11:35 |
390
0
Гранд нацелился на нападающего Реала. Игрок может покинуть Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик привлекает внимание «Ювентуса», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, итальянский гранд уже собрал информацию по 18-летнему футболисту. Помимо «Ювентуса», «сливочные» предлагали «Комо», «Наполи» и «Милану» арендовать бразильца.

Окружение форварда приняло решение: игрок может покинуть Мадрид, но только на правах аренды.

В текущем сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о то, что «Реал» нацелился на 18-летнего игрока гранда.

По теме:
Манчестер Сити сделал предложение по нидерландскому полузащитнику
Интер может продлить уникальную серию финалов Лиги чемпионов
Мерет достиг соглашения по продлению контракта с Наполи
Эндрик Реал Мадрид Ювентус Комо Милан Наполи
Даниил Кирияка Источник: Calciomercato
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ попрощается с молодым украинским голкипером. Он играет в другом клубе
Футбол | 30 мая 2025, 10:22 0
ЛНЗ попрощается с молодым украинским голкипером. Он играет в другом клубе
ЛНЗ попрощается с молодым украинским голкипером. Он играет в другом клубе

Иван Дубовой сменит клубную прописку

Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
Футбол | 30 мая 2025, 09:51 4
Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А

Джан Пьеро Гасперини спросил Марио Ретеги, готов ли тот перейти в римский клуб

Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Футбол | 29.05.2025, 12:59
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Футбол | 30.05.2025, 03:47
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Бокс | 30.05.2025, 09:22
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 2
Бокс
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
28.05.2025, 14:09 10
Футбол
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
29.05.2025, 00:20 1
Теннис
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
28.05.2025, 21:11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 3
Футбол
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
29.05.2025, 04:45 34
Футбол
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
28.05.2025, 12:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем