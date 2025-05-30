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Испания
30 мая 2025, 09:19 | Обновлено 30 мая 2025, 10:02
980
0

Создает давление. Реал нацелился на 18-летнего игрока гранда

Майлз Льюис-Скелли привлекает внимание «сливочных»

30 мая 2025, 09:19 | Обновлено 30 мая 2025, 10:02
980
0
Создает давление. Реал нацелился на 18-летнего игрока гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Майлз Льюис-Скелли

Английский фулбек лондонского «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает The Guardian.

По информации источника, «сливочные» заинтересованы в подписании 18-летнего футболиста, соглашение которого с английским клубом истекает через год. Контракт до лета 2026 года создает давление на «Арсенал», а переговоры по продлению контракта заходять в глухой угол.

В текущем сезона Майлз Льюис-Скелли провел на поле 42 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевых передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что на 100-миллионную звезду «Реала» нашлись претенденты.

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Майлз Льюис-Скелли Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: The Guardian
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