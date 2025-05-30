Создает давление. Реал нацелился на 18-летнего игрока гранда

Английский фулбек лондонского «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает The Guardian.

По информации источника, «сливочные» заинтересованы в подписании 18-летнего футболиста, соглашение которого с английским клубом истекает через год. Контракт до лета 2026 года создает давление на «Арсенал», а переговоры по продлению контракта заходять в глухой угол.

В текущем сезона Майлз Льюис-Скелли провел на поле 42 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевых передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что на 100-миллионную звезду «Реала» нашлись претенденты.