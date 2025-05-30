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Англия
30 мая 2025, 01:33 |
331
0

На 100-миллионную звезду Реала нашлись претенденты. Первые контакты

Родриго привлекает внимание «Арсенала» и «Челси»

30 мая 2025, 01:33 |
331
0
На 100-миллионную звезду Реала нашлись претенденты. Первые контакты
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Гоес

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес привлекает внимание «Челси» и «Арсенала», сообщает AS.

По информации источника, ценник на 24-летнего игрока составляет сумму около 100 миллионов евро, оба английских клуба уже имел первые контакт по возможному трансферу. Соглашение между «Реалом» и Родриго исткает летом 2027 года.

Бразилец определится со своим будущим после разговора с новым главным тренером испанского гранда хаби Алонсо.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо начнет тренировать «Реал» 9 июня.

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Родриго Гоес Челси Арсенал Лондон Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: AS
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