На 100-миллионную звезду Реала нашлись претенденты. Первые контакты

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес привлекает внимание «Челси» и «Арсенала», сообщает AS.

По информации источника, ценник на 24-летнего игрока составляет сумму около 100 миллионов евро, оба английских клуба уже имел первые контакт по возможному трансферу. Соглашение между «Реалом» и Родриго исткает летом 2027 года.

Бразилец определится со своим будущим после разговора с новым главным тренером испанского гранда хаби Алонсо.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо начнет тренировать «Реал» 9 июня.