Юрий ВЕРНИДУБ: «Я пришел сюда не за деньгами. Иду к новой цели»

Украинский специалист Юрий Вернидуб, последним местом работы которого был криворожский «Кривбасс», написал открытое письмо своему бывшему клубу.

«Я пришел сюда не за деньгами и не за титулами. Я пришел, потому что почувствовал – здесь есть душа. Здесь можно построить что-нибудь настоящее. Здесь – объединяющий, вдохновляющий и дающий надежду футбол.

Надо быть честным – перед собой и перед вами. Мне 59. В этом возрасте уже не строят планы на 10 лет. Но у меня все еще есть энергия, амбиции и жажда борьбы. Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный. Я не ухожу от клуба – я иду к новой цели», – написал коуч.

В нынешнем сезоне криворожский «Кривбасс» занял шестую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.