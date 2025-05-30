Мерет достиг соглашения по продлению контракта с Наполи

Итальянский голкипер «Наполи» Алекс Мерет договорился с клубом о продлении контракта, сообщает Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение между вратарем и неаполитанским клубом будет рассчитано до лета 2027 года. Прошлый контракт заканчивался летом 2025 года.

Зарплата игрока по новому соглашению будет составлять 2,5 миллиона евро в год.

28-летний голкипер выступает за «Наполи» с 2018 года. В прошедшем сезоне Алекс провел 35 матчей на клубном уровне, из которых 18 – сухие, пропустил 25 голов.

Ранее сообщалось о том, что Антонио Конте остается в «Наполи».