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  4. Мерет достиг соглашения по продлению контракта с Наполи
Италия
30 мая 2025, 10:43 |
89
0

Мерет достиг соглашения по продлению контракта с Наполи

Новое соглашение будет рассчитано на 2 года

30 мая 2025, 10:43 |
89
0
Мерет достиг соглашения по продлению контракта с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Мерет

Итальянский голкипер «Наполи» Алекс Мерет договорился с клубом о продлении контракта, сообщает Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение между вратарем и неаполитанским клубом будет рассчитано до лета 2027 года. Прошлый контракт заканчивался летом 2025 года.

Зарплата игрока по новому соглашению будет составлять 2,5 миллиона евро в год.

28-летний голкипер выступает за «Наполи» с 2018 года. В прошедшем сезоне Алекс провел 35 матчей на клубном уровне, из которых 18 – сухие, пропустил 25 голов.

Ранее сообщалось о том, что Антонио Конте остается в «Наполи».

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Алекс Мерет Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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