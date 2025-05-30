ФИФА начала расследование из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии

ФИФА начала расследование, связанное с назначением Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

Причиной тому стал представитель 65-летнего коуча – Диего Фернандес. Он должен был получить комиссию в размере 1.2 миллиона евро, при этом, у его нет агентской лицензии.

ФИФА требует полный пакет договоров и платежей, в которых участвовал Фернандес, в том числе и документы с его подписями.

В ответ CBF заявила, что условия контракта с Анчелотти разрабатывались предыдущим руководством и содержат положения о конфиденциальности. Проводится внутренняя проверка.

Представители Фернандеса заявили о том, что Диего действовал как консультант и в ближайшее время он подаст документы на получение лицензии агента.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо продаст игрока «Реала», которого Анчелотти назвал лучшим в мире.