ФИФА начала расследование из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Причиной тому стали проблемы с лицензией у агента коуча
ФИФА начала расследование, связанное с назначением Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.
Причиной тому стал представитель 65-летнего коуча – Диего Фернандес. Он должен был получить комиссию в размере 1.2 миллиона евро, при этом, у его нет агентской лицензии.
ФИФА требует полный пакет договоров и платежей, в которых участвовал Фернандес, в том числе и документы с его подписями.
В ответ CBF заявила, что условия контракта с Анчелотти разрабатывались предыдущим руководством и содержат положения о конфиденциальности. Проводится внутренняя проверка.
Представители Фернандеса заявили о том, что Диего действовал как консультант и в ближайшее время он подаст документы на получение лицензии агента.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо продаст игрока «Реала», которого Анчелотти назвал лучшим в мире.
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