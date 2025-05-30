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Бразилия
30 мая 2025, 10:20 | Обновлено 30 мая 2025, 10:50
1776
0

ФИФА начала расследование из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии

Причиной тому стали проблемы с лицензией у агента коуча

30 мая 2025, 10:20 | Обновлено 30 мая 2025, 10:50
1776
0
ФИФА начала расследование из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

ФИФА начала расследование, связанное с назначением Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

Причиной тому стал представитель 65-летнего коуча – Диего Фернандес. Он должен был получить комиссию в размере 1.2 миллиона евро, при этом, у его нет агентской лицензии.

ФИФА требует полный пакет договоров и платежей, в которых участвовал Фернандес, в том числе и документы с его подписями.

В ответ CBF заявила, что условия контракта с Анчелотти разрабатывались предыдущим руководством и содержат положения о конфиденциальности. Проводится внутренняя проверка.

Представители Фернандеса заявили о том, что Диего действовал как консультант и в ближайшее время он подаст документы на получение лицензии агента.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо продаст игрока «Реала», которого Анчелотти назвал лучшим в мире.

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ФИФА Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Globo Esporte
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