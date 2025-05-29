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  4. Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Испания
29 мая 2025, 12:37 |
1493
0

Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире

Ферлан Менди не получит шанса закрепиться в основе после прихода нового тренера

29 мая 2025, 12:37 |
1493
0
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди с высокой вероятностью покинет королевский клуб после назначения нового тренера Хаби Алонсо.

Испанский специалист намерен играть в новом сезоне по схеме с тремя центральными защитниками. По этой причине Алонсо нужны на флангах обороны игроки, которые будут успешно и атаковать, и защищаться, а также много двигаться по полю.

Новый тренер «сливочных» считает, что Менди не сможет выполнить необходимые задачи, поэтому готов отпустить 29-летнего француза во время летнего трансферного окна. Кроме того, в клубе беспокоятся из-за постоянных травм левого защитника.

Хаби считает французского футболиста сильным защитником, однако не верит, что тот сможет помогать в атакующих действиях команды. По этой причине на левом фланге обороны будет играть Фран Гарсия.

Стоит отметить, что бывший наставник испанского клуба Карло Анчелотти неоднократно называл Менди «лучшим игроком мира на своей позиции». В сезоне 2024/25 Ферлан провел 31 матч во всех турнирах, где отметился двумя результативными передачами.

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Реал Мадрид Ферлан Менди Хаби Алонсо Фран Гарсия Карло Анчелотти трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Sport.es
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