Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди с высокой вероятностью покинет королевский клуб после назначения нового тренера Хаби Алонсо.

Испанский специалист намерен играть в новом сезоне по схеме с тремя центральными защитниками. По этой причине Алонсо нужны на флангах обороны игроки, которые будут успешно и атаковать, и защищаться, а также много двигаться по полю.

Новый тренер «сливочных» считает, что Менди не сможет выполнить необходимые задачи, поэтому готов отпустить 29-летнего француза во время летнего трансферного окна. Кроме того, в клубе беспокоятся из-за постоянных травм левого защитника.

Хаби считает французского футболиста сильным защитником, однако не верит, что тот сможет помогать в атакующих действиях команды. По этой причине на левом фланге обороны будет играть Фран Гарсия.

Стоит отметить, что бывший наставник испанского клуба Карло Анчелотти неоднократно называл Менди «лучшим игроком мира на своей позиции». В сезоне 2024/25 Ферлан провел 31 матч во всех турнирах, где отметился двумя результативными передачами.