Известно, почему Гвардиола не дает играть Хусанову. Все из-за денег

Узбекистанец защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов уже долгое время не выходит на поле.

Последний раз Хусанов играл еще 30 марта, пропустив после этого аж одиннадцать матчей подряд.

По информации источника, «Манчестер Сити» не выпускает игрока на поле для того, чтобы избежать дополнительных расходов. Дело в том, что в соглашении о трансфере «Манчестер Сити» с «Лансом» есть интересный пункт – если бы Хусанов в этом сезоне отыграл 10 матчей, то горожанам пришлось бы заплатить 10 миллионов евро бонусов.

В этом сезоне Хусанов провел 9 матчей за «горожан» и забил один гол. Ранее украинский форвард рассказал, в чем секрет успеха Хусанова.