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  4. Известно, почему Гвардиола не дает играть Хусанову. Все из-за денег
Англия
31 мая 2025, 00:40 |
548
1

Известно, почему Гвардиола не дает играть Хусанову. Все из-за денег

Последний раз узбекистанец играл еще 30 марта

31 мая 2025, 00:40 |
548
1
Известно, почему Гвардиола не дает играть Хусанову. Все из-за денег
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов

Узбекистанец защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов уже долгое время не выходит на поле.

Последний раз Хусанов играл еще 30 марта, пропустив после этого аж одиннадцать матчей подряд.

По информации источника, «Манчестер Сити» не выпускает игрока на поле для того, чтобы избежать дополнительных расходов. Дело в том, что в соглашении о трансфере «Манчестер Сити» с «Лансом» есть интересный пункт – если бы Хусанов в этом сезоне отыграл 10 матчей, то горожанам пришлось бы заплатить 10 миллионов евро бонусов.

В этом сезоне Хусанов провел 9 матчей за «горожан» и забил один гол. Ранее украинский форвард рассказал, в чем секрет успеха Хусанова.

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Абдукодир Хусанов Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: Sports.kz
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
С такими конкурентами на его позицию было очевидно, что много практики ему не светит. Это какая-то странная необъяснимая покупка, которую непонятно для каких целей сделал Чики Бегиристайн.
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