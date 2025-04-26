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26 апреля 2025, 17:23 |
92
0

Украинский форвард рассказал, в чем секрет успеха Хусанова

Роман Папарига сейчас выступает за узбекский клуб Кызылкум

26 апреля 2025, 17:23 |
92
0
Украинский форвард рассказал, в чем секрет успеха Хусанова
ФК Кызылкум. Роман Папарига

25-летний украинский форвард узбекского клуба Кызылкум Роман Папарига в интервью изданию Sports24.uz вспомнил о Абдукодире Хусанове и Максиме Шацких:

– Что можете вспомнить о Хусанове?

– Воспитанный в жизни, а на поле настоящий профессионал. Я считаю его футболистом высокого уровня. Когда я пришел в «Энергетик-БГУ», Хусанов уже был там. Я был поражен его действиями на поле. У него были большие цели уже тогда. На тренировках он выкладывался на 100%.

– Видели ли вы игры Максима Шацких?

– О его выдающейся карьере в «Динамо» я знаю только по цифрам. Потому что я был молод. Но когда он играл в киевском клубе «Арсенал», я помню, как подавал ему мяч за пределами поля.

Папарига начал карьеру в Украине, о чем также поделился в интервью:

«В футбол я пришел через ДЮСШ в селе Счастливое. Затем 5 лет играл в молодежной команде клуба «Мункач». В 2017 году я перебрался в венгерский клуб Кишварда». Потом вернулся в Украину и играл за «Карпаты» из Рахова. С лета 2019 до марта 2020 года я играл в словацком клубе «Римавска-Собота», а затем началась пандемия коронавируса.

Из-за пандемии я не смог вернуться в Словакию. В то время я даже думал о завершении карьеры. Однако, когда я отвел своего племянника в футбольную школу «Мункач», я встретился с директором клуба. Он подчеркнул, что у клуба высокие цели, поэтому я нашел в себе силы вернуться в бывший клуб и продолжить карьеру».

Что касается Хусанова и Шацких, то Абдукодир сейчас выступает за английский гранд Манчестер Сити, а Максим Александрович – лучший бомбардир в истории УПЛ – тренирует узбекский Пахтакор.

В начале апреля Максим Шацких пообщался с корреспондентом Sport.ua и рассказал о самом ужасном финале в своей карьере.

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Кызылкум Абдукодир Хусанов Максим Шацких
Даниил Агарков Источник
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