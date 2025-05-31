Экс-игрок Динамо: «Хотел уйти, прослушал 40-минутную лекцию от Суркиса»

Бывший игрок «Динамо» Сергей Люлька рассказал, как в свое время решился покинуть клуб.

– С «Динамо» ты расстался зимой 2016 года?

– Я попросил, чтобы мне дали свободного агента. Не видел смысла дальше мучиться в арендах. Я еще раньше хотел это сделать, когда был в «Говерле», меня звала «Ворскла». Я беседовал с Василием Сачком, но никто бы меня не купил.

Но когда я пришел к Игорю Михайловичу Суркису, то успел сказать только пять слов: «Вы могли бы меня отпустить?» И потом я прослушал 40-минутную лекцию от президента и снова поехал в Ужгород. А уже во второй раз, когда я обратился с этим вопросом, мне дали свободу.

В последний год в Говерле уже не было заездов, питания, некоторые ребята не имели денег, так мы им давали на обед, ведь мы часть зарплаты от Динамо получали. Арендованные квартиры нам сначала оплачивали, а потом, когда начались задержки с выплатами, пришлось немало своих средств тратить на решение бытовых вопросов. В результате все развалилось.

Ранее сообщалось, что воспитанник киевского «Динамо» Сергей Люлька был вынужден завершить футбольную карьеру из-за вакцины от Covid.