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  4. Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
Италия
30 мая 2025, 09:51 | Обновлено 30 мая 2025, 10:34
1223
2

Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А

Джан Пьеро Гасперини спросил Марио Ретеги, готов ли тот перейти в римский клуб

30 мая 2025, 09:51 | Обновлено 30 мая 2025, 10:34
1223
2
Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Потенциальный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини пригласил в римский клуб итальянского форварда «Аталанты» Матео Ретеги, сообщил Уго Трани в эфире Tele Radio Stereo.

«Первый, с кем Гасперини разговаривал в Бергамо о своем уходе, был Ретеги. И он спросил его, не хочет ли тот переехать в Рим. Я уверен в этой информации на 100 процентов», – сказал журналист.

Итальянские СМИ особенно активно связывают «Рому» с Гасперини последние несколько дней. На данный момент у «волков» нет коуча.

С 25 забитыми голами в чемпионате Матео Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А в прошедшем сезоне.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Довбик удивил, назвав самый ценный момент в первом сезоне за «Рому».

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Матео Ретеги Артем Довбик Рома Рим Аталанта трансферы трансферы Серии A Джан Пьеро Гасперини
Даниил Кирияка Источник
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0665826283
Маячню пишиш про проблему якусь ! Буде Довбик грать краще за умовного конкурента, і нема ніякої проблеми ! Вам (усім блогерам ), не набридло такі  висловлювання ? На  кшталт  заінтрегованості ! 
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+2
Alfred
У Довбика ноу проблем, проблеми у клубу, він і так наклепав 17 м'ячів для цієї дохлої Роми. 
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+1
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