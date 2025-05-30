Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А

Потенциальный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини пригласил в римский клуб итальянского форварда «Аталанты» Матео Ретеги, сообщил Уго Трани в эфире Tele Radio Stereo.

«Первый, с кем Гасперини разговаривал в Бергамо о своем уходе, был Ретеги. И он спросил его, не хочет ли тот переехать в Рим. Я уверен в этой информации на 100 процентов», – сказал журналист.

Итальянские СМИ особенно активно связывают «Рому» с Гасперини последние несколько дней. На данный момент у «волков» нет коуча.

С 25 забитыми голами в чемпионате Матео Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А в прошедшем сезоне.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Довбик удивил, назвав самый ценный момент в первом сезоне за «Рому».