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  4. Довбик удивил, назвав самый ценный момент в первом сезоне за Рому
Италия
29 мая 2025, 14:23 |
195
0

Довбик удивил, назвав самый ценный момент в первом сезоне за Рому

Артем вспомнил дебютный матч за римских «волков»

29 мая 2025, 14:23 |
195
0
Довбик удивил, назвав самый ценный момент в первом сезоне за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик, проведший дебютный сезон в составе римской Ромы, рассказал о самом ценном воспоминании за первый сезон в итальянской Серии А

- Какое воспоминание с этого сезона для вас самое ценное?

– Первая домашняя игра против «Эмполи», хотя результат был не лучшим. Меня поразила невероятная атмосфера на стадионе и энтузиазм болельщиков, – сказал Артем.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан на лето 2029 года.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в составы римских «волков».

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Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим
Олег Вахоцкий Источник
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