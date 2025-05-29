Довбик удивил, назвав самый ценный момент в первом сезоне за Рому

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик, проведший дебютный сезон в составе римской Ромы, рассказал о самом ценном воспоминании за первый сезон в итальянской Серии А

- Какое воспоминание с этого сезона для вас самое ценное?

– Первая домашняя игра против «Эмполи», хотя результат был не лучшим. Меня поразила невероятная атмосфера на стадионе и энтузиазм болельщиков, – сказал Артем.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан на лето 2029 года.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в составы римских «волков».