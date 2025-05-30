Украина. Премьер лига30 мая 2025, 09:34 | Обновлено 30 мая 2025, 09:35
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Известно, кто будет входить в тренерский штаб Ротаня в Полесье
С Русланом переезжают сразу 6 специалистов
30 мая 2025, 09:34 | Обновлено 30 мая 2025, 09:35
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Стало известно, кто будет входить в тренерский штаб Руслан Ротаня в житомирском «Полесье», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, вместе с 43-летним специалистом в Житомир перебираются:
- Ассистенты: Сергей Кравченко, Алексей Антонов, Сергей Симоненко
- Аналитик: Евгений Гресь
- Специалист по ОФП: Владимир Тименко
- Тренер вратарей: Евгений Барышников
Алексей Антонов считался одним из фаворитов на пост тренера «Александрии», которую Ротань как раз покинул.
Ранее сообщалось о том, что Ротань дал первый комментарий в качестве тренера «Полесья».
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