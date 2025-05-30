Известно, кто будет входить в тренерский штаб Ротаня в Полесье

Стало известно, кто будет входить в тренерский штаб Руслан Ротаня в житомирском «Полесье», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, вместе с 43-летним специалистом в Житомир перебираются:

Ассистенты: Сергей Кравченко, Алексей Антонов, Сергей Симоненко

Аналитик: Евгений Гресь

Специалист по ОФП: Владимир Тименко

Тренер вратарей: Евгений Барышников

Алексей Антонов считался одним из фаворитов на пост тренера «Александрии», которую Ротань как раз покинул.

Ранее сообщалось о том, что Ротань дал первый комментарий в качестве тренера «Полесья».