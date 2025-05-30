Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, кто будет входить в тренерский штаб Ротаня в Полесье
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 09:34 | Обновлено 30 мая 2025, 09:35
1504
0

Известно, кто будет входить в тренерский штаб Ротаня в Полесье

С Русланом переезжают сразу 6 специалистов

30 мая 2025, 09:34 | Обновлено 30 мая 2025, 09:35
1504
0
Известно, кто будет входить в тренерский штаб Ротаня в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Стало известно, кто будет входить в тренерский штаб Руслан Ротаня в житомирском «Полесье», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, вместе с 43-летним специалистом в Житомир перебираются:

  • Ассистенты: Сергей Кравченко, Алексей Антонов, Сергей Симоненко
  • Аналитик: Евгений Гресь
  • Специалист по ОФП: Владимир Тименко
  • Тренер вратарей: Евгений Барышников

Алексей Антонов считался одним из фаворитов на пост тренера «Александрии», которую Ротань как раз покинул.

Ранее сообщалось о том, что Ротань дал первый комментарий в качестве тренера «Полесья».

По теме:
ЛНЗ попрощаетесь с молодым украинским голкипером. Он играет в другом клубе
Экс-капитан ЛНЗ уйдет из клуба. На него претендуют три комадны УПЛ
«Будет тяжело». Маркевич оценил перспективы Ротаня в Полесье
Руслан Ротань Полесье Житомир Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ТаТоТаке Сергей Кравченко Алексей Антонов Сергей Симоненко Евгений Гресь Владимир Тименко Евгений Барышников
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон может скоро провести бой. А вот соперник украинцев разочарует
Бокс | 30 мая 2025, 04:02 2
Майк Тайсон может скоро провести бой. А вот соперник украинцев разочарует
Майк Тайсон может скоро провести бой. А вот соперник украинцев разочарует

«Железного Майка» хотят свести с Федором Емельяненко

Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Футбол | 29 мая 2025, 12:37 0
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире

Ферлан Менди не получит шанса закрепиться в основе после прихода нового тренера

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня
Футбол | 29.05.2025, 16:34
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня
Создает давление. Реал нацелился на 18-летнего игрока гранда
Футбол | 30.05.2025, 09:19
Создает давление. Реал нацелился на 18-летнего игрока гранда
Создает давление. Реал нацелился на 18-летнего игрока гранда
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Футбол | 29.05.2025, 10:51
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
28.05.2025, 11:29 3
Футбол
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
29.05.2025, 00:25 1
Бокс
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
29.05.2025, 04:45 34
Футбол
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
29.05.2025, 07:00 1
Футбол
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 6
Футбол
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 33
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40
Бокс
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
28.05.2025, 23:37 17
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем