Звезда Барселоны: «Каждое трансферное окно меня пытались выгнать из клуба»

Звездный вингер каталонской «Барселоны» Рафинья рассказал о трудностях, возникших у него на старте карьеры в расположении «сине-гранатовых». Футболист считает, что все доказал своим трудом.

«Каждое трансферное окно меня пытались «отправить» из клуба. Но я всегда знал, на что способен. Я здесь не просто так, а благодаря своей работе. У меня были предложения из Премьер-лиги, большие суммы из Саудовской Аравии – это говорит само за себя. Но я хотел играть именно за Барсу.

Я хотел остаться здесь на много лет — с первого дня, когда приехал. Но я понимал: чтобы получить новый контракт нужно заслужить это на поле», — отметил Рафинья.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 56 матчей в футболке Барселоны во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 25 ассистов.