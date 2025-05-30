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Испания
30 мая 2025, 08:53 | Обновлено 30 мая 2025, 09:06
2180
0

Звезда Барселоны: «Каждое трансферное окно меня пытались выгнать из клуба»

Рафинья заявил, что он все доказал своим трудом

30 мая 2025, 08:53 | Обновлено 30 мая 2025, 09:06
2180
0
Звезда Барселоны: «Каждое трансферное окно меня пытались выгнать из клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Звездный вингер каталонской «Барселоны» Рафинья рассказал о трудностях, возникших у него на старте карьеры в расположении «сине-гранатовых». Футболист считает, что все доказал своим трудом.

«Каждое трансферное окно меня пытались «отправить» из клуба. Но я всегда знал, на что способен. Я здесь не просто так, а благодаря своей работе. У меня были предложения из Премьер-лиги, большие суммы из Саудовской Аравии – это говорит само за себя. Но я хотел играть именно за Барсу.

Я хотел остаться здесь на много лет — с первого дня, когда приехал. Но я понимал: чтобы получить новый контракт нужно заслужить это на поле», — отметил Рафинья.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 56 матчей в футболке Барселоны во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 25 ассистов.

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Рафинья Диас Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
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