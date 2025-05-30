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  4. Сколько раз победитель Лиги чемпионов был определен в серии пенальти?
Лига чемпионов
30 мая 2025, 08:42 |
128
0

Сколько раз победитель Лиги чемпионов был определен в серии пенальти?

Уже завтра нас ждет финальный матч сезона 2024/25

30 мая 2025, 08:42 |
128
0
Сколько раз победитель Лиги чемпионов был определен в серии пенальти?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лига чемпионов

Уже завтра состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона 2024/25, в котором сойдутся ПСЖ и Интер.

7 раз в истории финалов самого престижного турнира Европы победитель был определен в серии послематчевых пенальти.

Во всех этих семи случаях победу одержали разные команды.

  • 1995/96: Ювентус - Аякс 1:1 (4:2)
  • 2000/01: Бавария - Валенсия 1:1 (5:4)
  • 2002/03: Милан - Ювентус 0:0 (3:2)
  • 2004/05: Ливерпуль - Милан 3:3 (3:2)
  • 2007/08: Манчестер Юнайтед – Челси 1:1 (6:5)
  • 2011/12: Челси – Бавария 1:1 (4:3)
  • 2015/16: Реал – Атлетико 1:1 (5:3)

Англия имеет наибольшее количество победителей финального матча (3), определившихся после пробития одиннадцатиметровых ударов.

  • 3 – Англия: Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси
  • 2 – Италия: Ювентус, Милан
  • 1 – Германия: Бавария
  • 1 – Испания: Реал
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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