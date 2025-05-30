Сколько раз победитель Лиги чемпионов был определен в серии пенальти?

Уже завтра состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона 2024/25, в котором сойдутся ПСЖ и Интер.

7 раз в истории финалов самого престижного турнира Европы победитель был определен в серии послематчевых пенальти.

Во всех этих семи случаях победу одержали разные команды.

1995/96: Ювентус - Аякс 1:1 (4:2)

2000/01: Бавария - Валенсия 1:1 (5:4)

2002/03: Милан - Ювентус 0:0 (3:2)

2004/05: Ливерпуль - Милан 3:3 (3:2)

2007/08: Манчестер Юнайтед – Челси 1:1 (6:5)

2011/12: Челси – Бавария 1:1 (4:3)

2015/16: Реал – Атлетико 1:1 (5:3)

Англия имеет наибольшее количество победителей финального матча (3), определившихся после пробития одиннадцатиметровых ударов.