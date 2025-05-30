Как УЕФА использует Сафонова, чтобы изменить отношение к россиянам

Ни для кого не секрет, что УЕФА благосклонен к россиянам. Чего только стоит тот факт, что уже третий год подряд после начала полномасштабного вторжения союз начисляет баллы в рейтинг страны-агрессора – аж по 4.333 каждый сезон. Из-за этого Украина вообще начнет следующий сезон ниже ее в рейтинге... Это несправедливо, но такова политика организации, которая, как свидетельствуют комментарии ее руководителей, только и ждет возможности вернуть россиян в международный футбол. Вы все это уже знаете и слышали. Но что, если я скажу вам, что УЕФА уже начал воплощать в жизнь свой план по возвращению российских спортсменов к соревнованиям высокого уровня? У меня есть несколько аргументов. И все будут крутиться вокруг «ПСЖ» и лично Матвея Сафонова. Шапочки из фольги приветствуются.

Трансфер Сафонова – странный

Когда в последний раз «ПСЖ» играл в финале ЛЧ, на его скамейке запасных сидел Рико – кипер с опытом выступлений в АПЛ и Ла Лиге. В прошлом году команда дошла до полуфинала турнира – в основу не попал, но был с командой Навас. В разные моменты вторыми киперами «ПСЖ» были Ареола (имел сильный сезон в «Вильярреале» и покупался как конкурент за место в старте), Трапп (на каком-то этапе – 3-й вратарь сборной Германии) и Буффон (пожалуй, комментарии излишни). То есть подход столичного клуба всегда был одинаковым: он брал стража ворот, который уже проявил себя на уровне топ-лиги, но не настолько круто, чтобы претендовать на место в основе в стане гранда/был уже слишком возрастным для того, чтобы считаться первым номером в лучших командах. А что Сафонов? На момент подписания контракта ему было 25, и он до сих пор не имел никакого опыта в Европе. Разве что успел поиграть в ЛЧ и ЛЕ, но и там не набрал даже 20 поединков. То есть боссы «ПСЖ» не имели достаточной выборки, которая у них была для оценки предыдущих вратарей.

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Единственное объяснение такому приобретению – то, что его пролоббировал кто-то «сверху». Например, Чеферин в обмен на то, что УЕФА продолжит игнорировать нарушения ФФП со стороны «ПСЖ»

Формат изменили специально, чтобы россиянин имел больше матчей

Конечно, первопричина изменения формата – желание УЕФА заработать больше денег. Но разве футбольные чиновники принимали бы решение на основе единственного его преимущества? Конечно же нет. Они знают, что больше матчей – это еще и больше возможностей. В том числе для того, чтобы лоббировать свои идеи и распространять собственные нарративы. Поэтому они и дали возможность «ПСЖ» сыграть больше матчей – как минимум 8 вместо привычных 6-и. Благодаря этому Сафонов попадал в заявку чаще, а люди, которые смотрели футбол, видели его там регулярно. К тому же, УЕФА продвинул россиянина в едва ли не единственный клуб Европы, который точно будет играть в ЛЧ в течение следующих многих лет, ведь «ПСЖ» не имеет конкурентов во Франции. «Сити» может быть дисквалифицирован за финансовые махинации, «Барселона» может обанкротиться, почти любой проект может развалиться. Почти. Но не тот, который не имеет конкурентов в собственной стране.

Вы думаете, за «Лион» просто так взялись в этом сезоне и обязали оплатить сотни миллионов долгов? Нет. Все ради того, чтобы у «ПСЖ» не появился конкурент в стране.

Жеребьевку провели таким образом, чтобы на ПСЖ смотрели

Все уже признали, что на этапе лиги именно «ПСЖ» имел наиболее сложных соперников и меньше всего проходных матчей. И это не просто так: УЕФА был заинтересован в том, чтобы зритель, когда придется выбирать, включил матч «ПСЖ» и, вместе с тем, матч Сафонова. Ведь фанат футбола не станет смотреть на дуэль парижан против условного «Штурма», а вот на его поединки против «Манчестер Сити», «Атлетико», «Баварии» – да. УЕФА хотел, чтобы так было. К тому же, тяжелый календарь – это еще и шанс на то, что команда не сможет сразу квалифицироваться в 1/8 финала. А если нет – проведет еще 2 дополнительных матча. Так и произошло с «ПСЖ». И вот уже коллектив играет больше других (никто не провел в этой ЛЧ больше поединков, чем французы), еще и в основном – против топ-соперников. А зритель смотрит, и где-то на фоне комментатор каждый раз проговаривает фамилию российского вратаря...

Английская лига – лучшая по просмотрам в мире. «ПСЖ» в 2025-м году «столкнули» с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Астон Виллой» и «Арсеналом», потому что знали, что поединки с участием англичан будут смотреть.

Агент Синго и купленный Доннарумма

22-го декабря «ПСЖ» должен был стартовать в Кубке Франции, причем сложным поединком – против крепкого «Ланса». На тот момент все выглядело так, что должен играть Доннарумма: Сафонов допустил результативную ошибку в последнем своем поединке против «Баварии» (0:1). И вот Париж выходит на поле 19-го числа против «Монако» – побеждает 4:2, но на самом старте поединка, еще до середины первого тайма, Синго прыгает в Доннарумму и наносит ему травму. Да-да, это именно тот момент, когда Джанлуиджи получил тот шрам на щеке: футболист «Монако» задел его шипами бутсы. Конечно, после этого итальянец был вынужден не сыграть в Кубке. Сафонов вышел на поле, а команда победила 2:1 – и после этого он играл в том турнире в каждом из поединков вплоть до финала. Если бы не Синго, мы бы, возможно, вообще не увидели российского вратаря вплоть до последних туров Лиги 1, пока «ПСЖ» не оформил бы чемпионство.

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Хорошо, если уж начали о Доннарумме: вы же видите в этом плей-офф ЛЧ, насколько он крутой вратарь. Он вытащил обе игры против «Арсенала», спас во вторых поединках против «Астон Виллы» и «Ливерпуля». Потому на дистанции в сезон в этом турнире итальянец имеет показатель +2.1 по пост-шоту (разница между ожидаемыми и фактическими пропущенными), то есть спас команду от пары «лишних» голов. А вот в чемпионате пропустил аж на 3 больше, чем должен был. Плюс, привез несколько мячей на этапе лиги в ЛЧ. То есть в решающих матчах, когда команде действительно угрожал вылет из турнира, Доннарумма включался, а во всех остальных – наоборот. Не лучший сезон в исполнении вратаря. Разве вы помните хотя бы еще одного кипера, который бы выступал плохо весь сезон и вдруг становился героем именно в самый важный момент? Я никого не вспомню. Либо Джанлуиджи – единственный в своем роде, либо он делал это специально...

В прошлом сезоне Доннарумма имел один из лучших показателей пост-шота в топ-лигах – +10.4 в одной лишь Лиге 1. То есть он действительно крутой шот-стоппер. Был. А потом пришел россиянин. Закрадываются мысли, что ему доплатили за то, чтобы он «помог» представителю страны-агрессора получить больше шансов. А когда тот хотел сдать назад, привлекли Синго...

Все равно не сработало

«ПСЖ» будет играть в финале ЛЧ, а Сафонов будет на скамейке запасных потенциального победителя турнира – это да. Маленькая победа УЕФА. А Чеферин где-то на трибунах, сидя рядом с влиятельными в футболе людьми, почти наверняка будет проговаривать что-то вроде: «Смотрите, российский спортсмен в финале ЛЧ. Может, ну его то отстранение? Как много теряет футбол из-за этого...». Он (и не только он) работал более чем сезон для того, чтобы сказать эту фразу, а может даже не только на ухо своему соседу на стадионе, но и в какой-то официальной речи. Это был долгий путь, и УЕФА достиг своего. Но.... разве все это сработало именно так, как этого хотел союз? Доннарумма вытащил «ПСЖ» в финал турнира, поэтому если о каком-то вратаре команды и будут говорить в контексте «принес победу», то только о нем. Разве кто-то вспомнит о россиянине, последний поединок которого на турнире – проведенный аж в прошлом году? Вряд ли.

УЕФА проделал большую работу, но этого оказалось недостаточно. На этот раз футбол победил.