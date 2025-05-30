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  4. «Будет тяжело». Маркевич оценил перспективы Ротаня в Полесье
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 07:22 |
1906
1

«Будет тяжело». Маркевич оценил перспективы Ротаня в Полесье

Маркевич верит в успех Руслана Ротаня в расположении «волков»

30 мая 2025, 07:22 |
1906
1
«Будет тяжело». Маркевич оценил перспективы Ротаня в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы украинского специалиста Руслана Ротаня во главе житомирского «Полесья».

Что будет ждать Ротаня в Полесье? Трудно сказать. В Полесье нужно менять много футболистов. Если руководство житомирского клуба пойдет навстречу Ротаню и даст ему взять тех игроков, которых он хочет, то будет хорошо. Но с имеющейся командой Ротаню будет тяжело», – сказал Маркевич.

Предыдущей командой Руслана Ротаня была Александрия, с которой в сезоне 2024/25 он финишировал на историческом 2-м месте в чемпионате Украины. Также Руслан возглавлял молодежную сборную Украины, с которой доходил до полуфинала молодежного Евро-2023 и олимпийскую сборную Украины, с которой принимал участие на Олимпиаде в Париже.

Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

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Руслан Ротань Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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odiniznashih
Как тренер Ротань Никто и зовут его Никак.
Успех Александрии случайность на фоне слабой игры других команд.
У нас очень любят лепить звёзд из начинающих вундеркиндов, но потом они куда то деваются.
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