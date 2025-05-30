«Будет тяжело». Маркевич оценил перспективы Ротаня в Полесье

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы украинского специалиста Руслана Ротаня во главе житомирского «Полесья».

Что будет ждать Ротаня в Полесье? Трудно сказать. В Полесье нужно менять много футболистов. Если руководство житомирского клуба пойдет навстречу Ротаню и даст ему взять тех игроков, которых он хочет, то будет хорошо. Но с имеющейся командой Ротаню будет тяжело», – сказал Маркевич.

Предыдущей командой Руслана Ротаня была Александрия, с которой в сезоне 2024/25 он финишировал на историческом 2-м месте в чемпионате Украины. Также Руслан возглавлял молодежную сборную Украины, с которой доходил до полуфинала молодежного Евро-2023 и олимпийскую сборную Украины, с которой принимал участие на Олимпиаде в Париже.

Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.