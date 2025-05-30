Николай КОГУТ: «Было достаточно моментов, но забить не смогли»

Полузащитник «Левого Берега» Николай Когут прокомментировал поражение в игре против «Металлиста 1925» (0:1)

«Если учитывать всю игру, то мы, наверное, больше заслуживали положительного результата.

Но еще ничего не потеряно, не должны опускать рук. У нас было достаточно моментов, но не смогли забить. Если бы удалось их реализовать, то результат был бы совсем другой.

Следующий матч проведем снова дома перед своими болельщиками. Они дают нам положительную энергию и особую силу», – прокомментировал Когут.

Ранее игру прокомментировал главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак.