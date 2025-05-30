Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПЕРВАК: «Проиграли только первый тайм. Впереди – еще один»
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 04:13 | Обновлено 30 мая 2025, 04:22
176
0

Виталий ПЕРВАК: «Проиграли только первый тайм. Впереди – еще один»

«Левый Берег» уступил «Металлисту 1925»

30 мая 2025, 04:13 | Обновлено 30 мая 2025, 04:22
176
0
Виталий ПЕРВАК: «Проиграли только первый тайм. Впереди – еще один»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал поражение от «Металлиста 1925» (0:1) в переходном матче за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026.

«Если говорить в целом, то мы проиграли только первый тайм. Впереди – еще один. Почему не даем шанс Герешу? Он его обязательно получит.

Да, начали его включать в заявку с весенней части сезона. Но все зависит от тренировок, мы видим как он работает и обязательно получит свои минуты. Знаем о проблеме команды – забить мяч. Но самое главное в этой ситуации, что мы не опускаем руки. И готовимся к следующей игре.

Да, в прошлом году мы играли против Металлиста 1925 в Турнире четырех. Но с тех пор утекло немало воды, мы сезон играли в УПЛ, стали более уверенными. Но сегодня на табло это не сказалось и забитых мячей от нас не увидели», – прокомментировал Первак.

По теме:
На один клуб из Первой лиги ожидает кадровая чистка
Николай КОГУТ: «Было достаточно моментов, но забить не смогли»
Реймс – Мец – 1:3. Все решилось в овертаймах. Видео голов и обзор матча
Владлен Юрченко чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Металлист 1925 переходные матчи Левый Берег Киев Левый Берег - Металлист 1925
Александр Сильченко Источник: Левый берег
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Бокс | 29 мая 2025, 07:37 1
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»

Украинский боксер готовится к титульному поединку с соотечественником Митрофановым

Владлен ЮРЧЕНКО: «Результат давит, когда на кону путевка в УПЛ»
Футбол | 30 мая 2025, 02:40 0
Владлен ЮРЧЕНКО: «Результат давит, когда на кону путевка в УПЛ»
Владлен ЮРЧЕНКО: «Результат давит, когда на кону путевка в УПЛ»

«Металлист 1925» одержал минимальную победу над «Левым Берегом»

Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Футбол | 29.05.2025, 12:44
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Президент СК Полтава прокомментировал выбор стадиона для игр команды в УПЛ
Футбол | 29.05.2025, 21:54
Президент СК Полтава прокомментировал выбор стадиона для игр команды в УПЛ
Президент СК Полтава прокомментировал выбор стадиона для игр команды в УПЛ
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Футбол | 29.05.2025, 07:00
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
28.05.2025, 14:09 8
Футбол
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
28.05.2025, 23:57 30
Футбол
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 53
Теннис
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
28.05.2025, 11:29 3
Футбол
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
28.05.2025, 23:37 16
Волейбол
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
28.05.2025, 02:56
Футбол
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
28.05.2025, 16:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем