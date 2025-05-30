Виталий ПЕРВАК: «Проиграли только первый тайм. Впереди – еще один»
«Левый Берег» уступил «Металлисту 1925»
Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал поражение от «Металлиста 1925» (0:1) в переходном матче за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026.
«Если говорить в целом, то мы проиграли только первый тайм. Впереди – еще один. Почему не даем шанс Герешу? Он его обязательно получит.
Да, начали его включать в заявку с весенней части сезона. Но все зависит от тренировок, мы видим как он работает и обязательно получит свои минуты. Знаем о проблеме команды – забить мяч. Но самое главное в этой ситуации, что мы не опускаем руки. И готовимся к следующей игре.
Да, в прошлом году мы играли против Металлиста 1925 в Турнире четырех. Но с тех пор утекло немало воды, мы сезон играли в УПЛ, стали более уверенными. Но сегодня на табло это не сказалось и забитых мячей от нас не увидели», – прокомментировал Первак.
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