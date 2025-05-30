Полузащитник Левого Берега уверен, что команда останется в Премьер-лиге

Полузащитник «Левого Берега» Руслан Дедух прокомментировал поражение от «Металлиста 1925» (0:1) в переходном матче за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026.

«К сожалению, мы не забили, но не расстраиваемся. Впереди еще один матч, если продолжим играть так же как и сегодня, то голы обязательно придут. Да, были и у меня моменты. В первом случае рикошет помешал забить, а в случае со штрафным, то я пробил так, что вратарю было удобно совершить сейв.

Играли против хорошей команды, у которой есть игроки с хорошими индивидуальными игровыми качествами. Но с этой командой можно играть и мы настраиваемся уже на второй матч. Соперник забил первым и оттянулся назад.

Они создали условия для наших атак. В раздевалке нормальная атмосфера, ничего страшного не произошло. Снова будем играть дома, где помогают родные стены. Все в наших руках и ногах. Разберем игру, тренеры укажут на наши ошибки и в воскресенье будем исправлять ситуацию», – прокоментував Дедух.