Владлен ЮРЧЕНКО: «Результат давит, когда на кону путевка в УПЛ»
«Металлист 1925» одержал минимальную победу над «Левым Берегом»
Полузащитник «Металлиста 1925» Владлен Юрченко прокомментировал победу над «Левым Берегом» (1:0) в переходном матче за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026.
– Поединок был сложным для нас, но мы к этому готовились. В принципе, ожидали такой игры.
– Удивило количество моментов «Левого Берега» в начале игры?
– Это не стало неожиданностью, первая игра, они играли дома, они хотели сыграть с позиции силы, демонстрировали желание победить.
– Вы разгоняли атаки своей команды, но создали не так много моментов?
– Не много, но могли в первом тайме забивать и второй гол. Ожидали тяжелой игры, она такой и была.
– Показалось, что с середины второго тайма играли на сохранение результата?
– Конечно, в таких матчах результат давит, когда на кону путевка в УПЛ. Да, возможно, где-то играли и по счету, но все равно пытались выбегать в контратаки и создавать что-то впереди.
– Перед вторым матчем счет шаткий. С какими мыслями будете готовиться ко второй игре?
– Мы спокойно проанализируем эту игру и будем готовиться к воскресному матчу. Это был только первый раунд, мы все это понимаем.
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