Владлен ЮРЧЕНКО: «Результат давит, когда на кону путевка в УПЛ»

Полузащитник «Металлиста 1925» Владлен Юрченко прокомментировал победу над «Левым Берегом» (1:0) в переходном матче за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026.

– Поединок был сложным для нас, но мы к этому готовились. В принципе, ожидали такой игры.

– Удивило количество моментов «Левого Берега» в начале игры?

– Это не стало неожиданностью, первая игра, они играли дома, они хотели сыграть с позиции силы, демонстрировали желание победить.

– Вы разгоняли атаки своей команды, но создали не так много моментов?

– Не много, но могли в первом тайме забивать и второй гол. Ожидали тяжелой игры, она такой и была.

– Показалось, что с середины второго тайма играли на сохранение результата?

– Конечно, в таких матчах результат давит, когда на кону путевка в УПЛ. Да, возможно, где-то играли и по счету, но все равно пытались выбегать в контратаки и создавать что-то впереди.

– Перед вторым матчем счет шаткий. С какими мыслями будете готовиться ко второй игре?

– Мы спокойно проанализируем эту игру и будем готовиться к воскресному матчу. Это был только первый раунд, мы все это понимаем.