Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Мадриде нацелились на одного из лучших нападающих мира
Испания
30 мая 2025, 00:59 |
193
0

В Мадриде нацелились на одного из лучших нападающих мира

Лаутаро Мартинес привлекает внимание «Атлетико»

30 мая 2025, 00:59 |
193
0
В Мадриде нацелились на одного из лучших нападающих мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Мадридский «Атлетико» нацелился на аргентинского нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, руководство испанского гранда ищет партнера для Хулиана Альвареса и именно 27-летний страйкер итальянского гранда является приоритетным вариантом.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 48 матчей на клубном уровне, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 95 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Атлетико» готовят безумный обмен звездами.

По теме:
Мюнхен в рекордный раз примет финал Лиги чемпионов
Новая центральная ось. Гасперини принял неутешительное решение по Довбику
Кто из тренеров чаще всего выигрывал Лигу чемпионов?
Лаутаро Мартинес Атлетико Мадрид Интер Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Хулиан Альварес
Даниил Кирияка Источник: Facebook
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Теннис | 29 мая 2025, 19:25 16
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025

К сожалению, Ангелина ничего не сумела противопоставить Лоис Буассон

В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
Футбол | 29 мая 2025, 08:51 3
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?

Рауль может возглавить вторую команду каталонского клуба

В овертайме определен последний участник Лиги 1 в чемпионате Франции
Футбол | 30.05.2025, 00:37
В овертайме определен последний участник Лиги 1 в чемпионате Франции
В овертайме определен последний участник Лиги 1 в чемпионате Франции
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Футбол | 29.05.2025, 07:48
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Футбол | 29.05.2025, 12:59
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
28.05.2025, 04:55 9
Футбол
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
Трофей для команды Мудрика. Челси разгромил Бетис в финале Лиги конференций
28.05.2025, 23:57 30
Футбол
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
28.05.2025, 14:09 8
Футбол
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 32
Теннис
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33 1
Теннис
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
28.05.2025, 11:29 3
Футбол
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем