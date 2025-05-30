В Мадриде нацелились на одного из лучших нападающих мира
Лаутаро Мартинес привлекает внимание «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» нацелился на аргентинского нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, руководство испанского гранда ищет партнера для Хулиана Альвареса и именно 27-летний страйкер итальянского гранда является приоритетным вариантом.
В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 48 матчей на клубном уровне, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 95 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Атлетико» готовят безумный обмен звездами.
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