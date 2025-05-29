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  4. Реал и Атлетико готовят безумный обмен звездами. Как это возможно?
Испания
29 мая 2025, 13:20 |
2941
0

Реал и Атлетико готовят безумный обмен звездами. Как это возможно?

Родриго и Хулиан Альварес могут изменить клубы в пределах одного города

29 мая 2025, 13:20 |
2941
0
Реал и Атлетико готовят безумный обмен звездами. Как это возможно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Мадридский «Атлетико» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет создать в центре нападения команды дуэт из 24-летнего футболиста королевского клуба и аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, и ради этого готов пожертвовать звездой «Атлетико» Хулианом Альваресом.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Альваресом, а Родриго любой ценой хочет покинуть королевский клуб, поэтому не исключается вариант обмена между принципиальными мадридскими соперниками.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. На счету Хулиана Альвареса 54 поединка, 29 голов и 7 ассистов в нынешней кампании.

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Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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