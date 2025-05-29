Реал и Атлетико готовят безумный обмен звездами. Как это возможно?

Мадридский «Атлетико» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет создать в центре нападения команды дуэт из 24-летнего футболиста королевского клуба и аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, и ради этого готов пожертвовать звездой «Атлетико» Хулианом Альваресом.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Альваресом, а Родриго любой ценой хочет покинуть королевский клуб, поэтому не исключается вариант обмена между принципиальными мадридскими соперниками.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. На счету Хулиана Альвареса 54 поединка, 29 голов и 7 ассистов в нынешней кампании.