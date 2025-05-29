ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где продолжит карьеру Анхель Ди Мария

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария продолжит карьеру в «Росарио Сентраль». Об этом сообщили социальные сети аргентинского клуба.

37-летний футболист вернулся в родной клуб. Анхель является воспитанником «Росарио Сентраль», а также провел в команде первые два года взрослой карьеры.

Предыдущим клубом Анхеля Ди Марии была «Бенфика». За прошедший сезон аргентинец провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что чемпион мира покинет клуб украинца.