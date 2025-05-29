Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где продолжит карьеру Анхель Ди Мария
Аргентина
29 мая 2025, 23:07 | Обновлено 29 мая 2025, 23:13
1164
0

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где продолжит карьеру Анхель Ди Мария

Аргентинец вернулся в родной «Росарио Сентраль»

29 мая 2025, 23:07 | Обновлено 29 мая 2025, 23:13
1164
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где продолжит карьеру Анхель Ди Мария
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария продолжит карьеру в «Росарио Сентраль». Об этом сообщили социальные сети аргентинского клуба.

37-летний футболист вернулся в родной клуб. Анхель является воспитанником «Росарио Сентраль», а также провел в команде первые два года взрослой карьеры.

Предыдущим клубом Анхеля Ди Марии была «Бенфика». За прошедший сезон аргентинец провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что чемпион мира покинет клуб украинца.

По теме:
Пятый чемпион мира 2022 года будет играть в чемпионате Аргентины
Трубин обратился к фанатам в своем Instagram
Де Брюйне предложили два варианта – играть в Серии А или уехать за океан
Росарио Сентраль Анхель Ди Мария чемпионат Аргентины по футболу Бенфика свободный агент
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Бокс | 29 мая 2025, 07:37 1
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»

Украинский боксер готовится к титульному поединку с соотечественником Митрофановым

Все решится в ответном матче. Ворскла одолела Кудровку
Футбол | 29 мая 2025, 17:27 19
Все решится в ответном матче. Ворскла одолела Кудровку
Все решится в ответном матче. Ворскла одолела Кудровку

«Зелено-белые» победили представителя Первой лиги благодаря двум голам в первом тайме

ОФИЦИАЛЬНО. Сержиу Консейсау больше не является тренером Милана
Футбол | 29.05.2025, 23:25
ОФИЦИАЛЬНО. Сержиу Консейсау больше не является тренером Милана
ОФИЦИАЛЬНО. Сержиу Консейсау больше не является тренером Милана
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Футбол | 29.05.2025, 10:51
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Футбол | 29.05.2025, 07:48
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 1
Бокс
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
28.05.2025, 02:56
Футбол
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
28.05.2025, 12:28 2
Футбол
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
28.05.2025, 04:55 4
Бокс
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
29.05.2025, 00:20 1
Теннис
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем