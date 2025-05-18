Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира покинет клуб украинца. Уже попрощался
Португалия
18 мая 2025, 12:46 |
1457
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира покинет клуб украинца. Уже попрощался

Анхель Ди Мария сыграл свой последний матч в чемпионате Португалии за «Бенфику»

18 мая 2025, 12:46 |
1457
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира покинет клуб украинца. Уже попрощался
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария официально объявил, что покинет лиссабонскую «Бенфику» после завершения нынешнего сезона.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, 37-летний футболист даже не поедет с командой на клубный чемпионат мира в США.

После матча последнего тура чемпионата Португалии против «Браги» (1:1) Анхель опубликовал прощальный пост в своем Instagram:

«Не тот результат, который мы хотели в чемпионате. Мы упорно работали для достижения цели. Очень больно заканчивать таким образом после такого долгого года. Это была моя последняя игра чемпионата в этой футболке, и я горжусь, что смог ее надеть снова. В воскресенье остался финал Кубка Португалии и мы со всем энтузиазмом подойдем к нему. Как всегда вместе. Спасибо за поддержку».

В сезоне 2024/25 Анхель Ди Мария провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2022 года в 3 миллиона евро.

По теме:
Клуб-участник ЛЧ сделал предложение по игроку из УПЛ. Он не нужен Динамо
Спортинг отличился интересными достижениями в своем чемпионском сезоне
Роналду определился, в каком году завершит карьеру. Не после ЧМ-2026
Анхель Ди Мария Бенфика чемпионат Португалии по футболу Фабрицио Романо свободный агент трансферы
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Валенсия – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18 мая 2025, 13:31 0
Валенсия – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 мая в 20:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер объявил о возвращении в Динамо
Футбол | 18 мая 2025, 10:24 15
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер объявил о возвращении в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер объявил о возвращении в Динамо

Данило Силва будет работать в структуре киевского клуба

Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Футбол | 17.05.2025, 21:56
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Футбол | 17.05.2025, 21:01
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Футбол | 18.05.2025, 08:41
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 2
Бокс
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
16.05.2025, 20:31 6
Другие виды
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
16.05.2025, 12:37 3
Футбол
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
16.05.2025, 08:18 11
Футбол
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
17.05.2025, 22:30
Бокс
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
17.05.2025, 00:12 1
Футбол
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
17.05.2025, 02:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем