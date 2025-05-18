ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира покинет клуб украинца. Уже попрощался

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария официально объявил, что покинет лиссабонскую «Бенфику» после завершения нынешнего сезона.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, 37-летний футболист даже не поедет с командой на клубный чемпионат мира в США.

После матча последнего тура чемпионата Португалии против «Браги» (1:1) Анхель опубликовал прощальный пост в своем Instagram:

«Не тот результат, который мы хотели в чемпионате. Мы упорно работали для достижения цели. Очень больно заканчивать таким образом после такого долгого года. Это была моя последняя игра чемпионата в этой футболке, и я горжусь, что смог ее надеть снова. В воскресенье остался финал Кубка Португалии и мы со всем энтузиазмом подойдем к нему. Как всегда вместе. Спасибо за поддержку».

В сезоне 2024/25 Анхель Ди Мария провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2022 года в 3 миллиона евро.