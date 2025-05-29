Новая центральная ось. Гасперини принял неутешительное решение по Довбику

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что Джан Пьеро Гасперини, который должен стать новым главным тренером «Ромы», уже определился с судьбой украинского форварда римлян Артема Довбика.

«Я знаю, что Гасперини попросил подписать 4–6 игроков под стартовый состав. Он хочет иметь новую центральную ось. Трое должны прийти вместо Хуммельса, Паредеса и Довбика. Первый уже точно уходит, а что же с двумя другими? У них – контракты.

Первый, с кем Гасперини разговаривал в Бергамо о своем уходе, был Ретеги. И он спросил его, не хочет ли тот переехать в Рим. Я уверен в этой информации на 100 процентов», – сказал Трани в эфире Tele Radio Stereo.

Ранее сообщалось, что Гасперини близок к подписанию контракта с «Ромой».