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  4. Новая центральная ось. Гасперини принял неутешительное решение по Довбику
Италия
29 мая 2025, 23:51 | Обновлено 29 мая 2025, 23:59
1430
2

Новая центральная ось. Гасперини принял неутешительное решение по Довбику

Журналист Уго Трани рассказал, что ждет украинского нападающего

29 мая 2025, 23:51 | Обновлено 29 мая 2025, 23:59
1430
2
Новая центральная ось. Гасперини принял неутешительное решение по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что Джан Пьеро Гасперини, который должен стать новым главным тренером «Ромы», уже определился с судьбой украинского форварда римлян Артема Довбика.

«Я знаю, что Гасперини попросил подписать 4–6 игроков под стартовый состав. Он хочет иметь новую центральную ось. Трое должны прийти вместо Хуммельса, Паредеса и Довбика. Первый уже точно уходит, а что же с двумя другими? У них – контракты.

Первый, с кем Гасперини разговаривал в Бергамо о своем уходе, был Ретеги. И он спросил его, не хочет ли тот переехать в Рим. Я уверен в этой информации на 100 процентов», – сказал Трани в эфире Tele Radio Stereo.

Ранее сообщалось, что Гасперини близок к подписанию контракта с «Ромой».

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Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A назначение тренера
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Уйдет полсостава Ромы. В Аталанте так было каждый год, и причин на то, что эта текучка не повторится в Роме нету.
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+3
Saar
Аталанта Ретегі не віддасть. А якщо і прийде в Рому- для Довбика це лавка!
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0
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