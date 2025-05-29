Новая центральная ось. Гасперини принял неутешительное решение по Довбику
Журналист Уго Трани рассказал, что ждет украинского нападающего
Итальянский журналист Уго Трани заявил, что Джан Пьеро Гасперини, который должен стать новым главным тренером «Ромы», уже определился с судьбой украинского форварда римлян Артема Довбика.
«Я знаю, что Гасперини попросил подписать 4–6 игроков под стартовый состав. Он хочет иметь новую центральную ось. Трое должны прийти вместо Хуммельса, Паредеса и Довбика. Первый уже точно уходит, а что же с двумя другими? У них – контракты.
Первый, с кем Гасперини разговаривал в Бергамо о своем уходе, был Ретеги. И он спросил его, не хочет ли тот переехать в Рим. Я уверен в этой информации на 100 процентов», – сказал Трани в эфире Tele Radio Stereo.
Ранее сообщалось, что Гасперини близок к подписанию контракта с «Ромой».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер «Челси» просто хотел забрать медаль
Давиде Анчелотти намерен пригласить легендарного хорвата в «Глазго Рейнджерс»