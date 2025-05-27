Новый тренер для Довбика. Соглашение уже почти достигнуто

Итальянский тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини близок к назначению на пост главного тренера римской «Ромы», сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 67-летний специалист ведет переговоры с римским клубом, Гасперини был предложен 3-летний контракт. Коуч близок к подписанию.

Джан Пьеро Гасперини всегда был одним из фаворитов на пост главного тренера «волков». У руля команды он заменит Клаудио Раньери, который несколькими днями ранее провел последний матч в качестве главного тренера римского клуба.

В составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Контракт Джан Пьеро Гасперини с «Аталантой» истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Раньери после завершения сезона высказался о Довбике.