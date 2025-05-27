Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый тренер для Довбика. Соглашение уже почти достигнуто
Италия
27 мая 2025, 20:07 | Обновлено 27 мая 2025, 20:10
3550
4

Новый тренер для Довбика. Соглашение уже почти достигнуто

Джан Пьеро Гасперини близок к назначению на пост тренера

27 мая 2025, 20:07 | Обновлено 27 мая 2025, 20:10
3550
4
Новый тренер для Довбика. Соглашение уже почти достигнуто
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянский тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини близок к назначению на пост главного тренера римской «Ромы», сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 67-летний специалист ведет переговоры с римским клубом, Гасперини был предложен 3-летний контракт. Коуч близок к подписанию.

Джан Пьеро Гасперини всегда был одним из фаворитов на пост главного тренера «волков». У руля команды он заменит Клаудио Раньери, который несколькими днями ранее провел последний матч в качестве главного тренера римского клуба.

В составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Контракт Джан Пьеро Гасперини с «Аталантой» истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Раньери после завершения сезона высказался о Довбике.

По теме:
Один из лучших тренеров Европы назвал игрока, который заслужил Золотой мяч
25 миллионов долларов в год. Топ-тренер дал согласие на смену клуба
«Давайте вспомним». Раньери после завершения сезона высказался о Довбике
Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Артем Довбик Джанлука Ди Марцио назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу Аталанта Клаудио Раньери
Даниил Кирияка Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Футбол | 27 мая 2025, 08:57 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»

Экс-нападающий «Динамо» – о работе Каштру с Роналду

Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Другие виды | 26 мая 2025, 21:34 5
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации

Георгий Зантарая стал главой Святошинской районной государственной администрации в Киеве

Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Футбол | 27.05.2025, 17:51
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Почему Шахтер болеет за Славен Белупо. Возможные соперники горняков в ЛЕ
Футбол | 27.05.2025, 13:50
Почему Шахтер болеет за Славен Белупо. Возможные соперники горняков в ЛЕ
Почему Шахтер болеет за Славен Белупо. Возможные соперники горняков в ЛЕ
Один из лучших игроков мира подписал контракт с Барсой. Романо подтвердил
Футбол | 27.05.2025, 20:18
Один из лучших игроков мира подписал контракт с Барсой. Романо подтвердил
Один из лучших игроков мира подписал контракт с Барсой. Романо подтвердил
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Для Довбика погана новина. Гасперіні прихильник інтенсивного швидкісного футболу.
Ответить
0
Iigor6583
Якщо це правда, то з цим психопатом буде важко працювати. Гомес з Металіста непогано заграв в Аталанті,  але цей нервус його зжив.
Ответить
0
Обсервер Влад
А автор статті оптиміст, якщо вважає, ніби Гасперіні відразу ж не позбудеться цього баласту
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 24
Футбол
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
26.05.2025, 03:49
Теннис
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
27.05.2025, 07:36 11
Футбол
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
26.05.2025, 03:11 5
Футбол
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
27.05.2025, 00:05 1
Бокс
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
25.05.2025, 22:50 35
Футбол
Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка
Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка
25.05.2025, 22:14 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем