«Давайте вспомним». Раньери после завершения сезона высказался о Довбике

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери после последнего матча в текущем сезоне кратко высказался об украинском форварде своей команды Артеме Довбыке.

«Это парень, который переживает особый период. Вспомним первый год Джеко в «Роме», – приводит слова 73-летнего специалиста Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что «Рома» приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ.