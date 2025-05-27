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  4. «Давайте вспомним». Раньери после завершения сезона высказался о Довбике
Италия
27 мая 2025, 17:40 |
834
0

«Давайте вспомним». Раньери после завершения сезона высказался о Довбике

Тренер Ромы заявил, что украинец переживает особый период

27 мая 2025, 17:40 |
834
0
«Давайте вспомним». Раньери после завершения сезона высказался о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери после последнего матча в текущем сезоне кратко высказался об украинском форварде своей команды Артеме Довбыке.

«Это парень, который переживает особый период. Вспомним первый год Джеко в «Роме», – приводит слова 73-летнего специалиста Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что «Рома» приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ.

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Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Клаудио Раньери
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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