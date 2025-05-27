«Давайте вспомним». Раньери после завершения сезона высказался о Довбике
Тренер Ромы заявил, что украинец переживает особый период
Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери после последнего матча в текущем сезоне кратко высказался об украинском форварде своей команды Артеме Довбыке.
«Это парень, который переживает особый период. Вспомним первый год Джеко в «Роме», – приводит слова 73-летнего специалиста Corriere dello Sport.
В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что «Рома» приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ.
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