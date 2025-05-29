Драма с голом на 90+5. В Бельгии сыгран плей-оф за выход в Лигу конференций
Шарлеруа переиграл Антверпен и получил путевку в еврокубковый турнир
В четверг, 29 мая, состоялся финальный матч плей-офф за место в квалификации Лиги конференций от Бельгии. «Антверпен» на стадионе Bosuilstadion принимал «Шарлеруа».
Поединок завершился драматичной победой гостей со счетом 2:1. Первый тайм прошел без голов, однако во второй половине встречи команды выдали яркий тайм.
На 61-й минуте Шейк Кейта открыл счет. Хозяева сравняли усилиями Мохамеда Байо на 86-й минуте. Казалось, дело идет к овертайму, но на 90+5-й минуте Парфе Гиагон забил победный гол – 2:1 в пользу «Шарлеруа».
Таким образом, «Шарлеруа» выиграл финальный матч плей-офф и получил право представлять Бельгию в квалификации Лиги конференций 2025/26.
Бельгия. Плей-офф за Лигу конференций, 29 мая
Антверпен – Шарлеруа – 1:2
Голы: Байо, 86 – Кейта, 61, Гиагон, 90+5
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