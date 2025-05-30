ОФИЦИАЛЬНО. Именитый немецкий клуб определился с новым тренером

Немецкий тренер Хорст Штеффен возглавил бременский «Вердер». Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.

56-летний специалист покинул «Эльферсберг», который тренировал 8 лет, и заменил у руля «музыкантов» Оле Вернера. Причиной увольнения предыдущего коуча стало нежелание специалиста продлевать истекающее в 2026 году соглашение.

Официальные детали контракта неизвестны, но журналист Флориан Плеттеберг сообщает о том, что срок действия соглашения составляет 3 года, а «Эльферсберг» получит компенсацию в размере 350 тысяч евро за переход тренера.

В пошедшем сезоне «Вердер» занял 8-ю строчку Бундеслиги. «Эльферсберг» занял 3-ю строчку второй Бундеслиги, а в переходных матчах уступил «Хайденхайму».

Ранее сообщалось о том, что «Вердер» уволил самого успешного тренера последних сезонов.