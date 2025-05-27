ОФИЦИАЛЬНО. Вердер уволил самого успешного тренера последних сезонов

Руководство бременского «Вердера» отправило в отставку главного тренера Оле Вернера после того, как он отказался продлевать контракт с клубом.

У Вернера было действующее соглашение до лета 2026 года.

Руководство клуба объяснило свое решение тем, что хочет иметь уверенность в каждом сотруднике клуба. Главный тренер «Вердера» должен работать на долгосрочную перспективу.

Кроме Вернера, в отставку были отправлены ассистент тренера Патрик Кольманн и тренеры Том Сихон и Ханнес Древс.

Оле Вернер присоединился к «Вердеру» в 2021 году. Сначала он помог команде вернуться в Бундеслигу, а затем смог закрепиться в элите. В этом сезоне команда заняла восьмое место в чемпионате.