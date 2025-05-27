ОФИЦИАЛЬНО. Вердер уволил самого успешного тренера последних сезонов
Оле Вернер был уволен из-за того, что отказался подписывать новый контракт
Руководство бременского «Вердера» отправило в отставку главного тренера Оле Вернера после того, как он отказался продлевать контракт с клубом.
У Вернера было действующее соглашение до лета 2026 года.
Руководство клуба объяснило свое решение тем, что хочет иметь уверенность в каждом сотруднике клуба. Главный тренер «Вердера» должен работать на долгосрочную перспективу.
Кроме Вернера, в отставку были отправлены ассистент тренера Патрик Кольманн и тренеры Том Сихон и Ханнес Древс.
Оле Вернер присоединился к «Вердеру» в 2021 году. Сначала он помог команде вернуться в Бундеслигу, а затем смог закрепиться в элите. В этом сезоне команда заняла восьмое место в чемпионате.
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