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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вердер уволил самого успешного тренера последних сезонов
Германия
27 мая 2025, 18:04 |
355
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вердер уволил самого успешного тренера последних сезонов

Оле Вернер был уволен из-за того, что отказался подписывать новый контракт

27 мая 2025, 18:04 |
355
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вердер уволил самого успешного тренера последних сезонов
werderbremen

Руководство бременского «Вердера» отправило в отставку главного тренера Оле Вернера после того, как он отказался продлевать контракт с клубом.

У Вернера было действующее соглашение до лета 2026 года.

Руководство клуба объяснило свое решение тем, что хочет иметь уверенность в каждом сотруднике клуба. Главный тренер «Вердера» должен работать на долгосрочную перспективу.

Кроме Вернера, в отставку были отправлены ассистент тренера Патрик Кольманн и тренеры Том Сихон и Ханнес Древс.

Оле Вернер присоединился к «Вердеру» в 2021 году. Сначала он помог команде вернуться в Бундеслигу, а затем смог закрепиться в элите. В этом сезоне команда заняла восьмое место в чемпионате.

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Вердер Бундеслига отставка чемпионат Германии по футболу
Александр Сильченко Источник: ФК Вердер
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