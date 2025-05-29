Президент СК Полтава прокомментировал выбор стадиона для игр команды в УПЛ

Президент СК «Полтава» Сергей Иващенко прокомментировал выбор стадиона для матчей команды в Украинской Премьер-лиге:

«Мы поехали в Кропивницкий, где была договоренность, и встретились на стадионе «Звезда», который соответствует всем нормам для проведения матчей УПЛ и сертифицирован, и подписали соглашение с руководством стадиона о том, что команда «Полтава» будет проводить свои матчи на этом стадионе.

Нам показали стадион, показали, в каком состоянии газон, раздевалки. Все соответствует абсолютно нормам, они занимаются еще дополнительно небольшим ремонтом. Некоторые моменты мы согласовали в том плане, чтобы все соответствовало абсолютно нормам.

Стадион нормальный, стадион рабочий. Очень надеюсь, что город Кропивницкий, болельщики футбольные увидят снова Премьер-лигу в своем городе – и я этому буду очень рад. Желаю всем им в первую очередь, чтобы футбол был на первом месте, а все остальное потом будет».

СК «Полтава» с 41 баллом заняла второе место Первой лиги и следующий сезон проведет УПЛ. Стадион «Звезда», на котором планирует играть команда, вмещает 13 305 зрителей.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Иващенко прокомментировал скандальную ситуацию со стадионом.