Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент СК Полтава прокомментировал выбор стадиона для игр команды в УПЛ
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 21:54 | Обновлено 29 мая 2025, 22:16
758
2

Президент СК Полтава прокомментировал выбор стадиона для игр команды в УПЛ

Сергей Иващенко доволен стадионом «Звезда»

29 мая 2025, 21:54 | Обновлено 29 мая 2025, 22:16
758
2
Президент СК Полтава прокомментировал выбор стадиона для игр команды в УПЛ
Стадион Звезда

Президент СК «Полтава» Сергей Иващенко прокомментировал выбор стадиона для матчей команды в Украинской Премьер-лиге:

«Мы поехали в Кропивницкий, где была договоренность, и встретились на стадионе «Звезда», который соответствует всем нормам для проведения матчей УПЛ и сертифицирован, и подписали соглашение с руководством стадиона о том, что команда «Полтава» будет проводить свои матчи на этом стадионе.

Нам показали стадион, показали, в каком состоянии газон, раздевалки. Все соответствует абсолютно нормам, они занимаются еще дополнительно небольшим ремонтом. Некоторые моменты мы согласовали в том плане, чтобы все соответствовало абсолютно нормам.

Стадион нормальный, стадион рабочий. Очень надеюсь, что город Кропивницкий, болельщики футбольные увидят снова Премьер-лигу в своем городе – и я этому буду очень рад. Желаю всем им в первую очередь, чтобы футбол был на первом месте, а все остальное потом будет».

СК «Полтава» с 41 баллом заняла второе место Первой лиги и следующий сезон проведет УПЛ. Стадион «Звезда», на котором планирует играть команда, вмещает 13 305 зрителей.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Иващенко прокомментировал скандальную ситуацию со стадионом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Где продолжит карьеру? Ротань не подписывал контракт с Полесьем
Левый Берег – Металлист 1925 – 0:1. Первый шаг. Видео гола и обзор матча
Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Полтава
Даниил Кирияка Источник: YouTube
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Теннис | 29 мая 2025, 00:20 1
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025

Свитолина, Ястремская и Стародубцева в третьем раунде ждут еще и Калинину

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня
Футбол | 29 мая 2025, 16:34 20
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня

Руслан Ротань больше не является тренером «Александрии»

Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Футбол | 29.05.2025, 09:08
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Высоко котируется Артетой. Арсенал начал переговоры по нападающему
Футбол | 29.05.2025, 21:34
Высоко котируется Артетой. Арсенал начал переговоры по нападающему
Высоко котируется Артетой. Арсенал начал переговоры по нападающему
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Футбол | 29.05.2025, 04:45
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sasha_d99
Ну и нафиг нужна команда без стадиона и своих болельщиков?
Ответить
0
ivankondrat96
Добре, що вирішили зі стадіоном. Тож, якщо УПЛ дасть добро, у Кропивницькому може бути полтавське дербі. Звісно, якщо Ворскла виживе 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37 1
Бокс
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
28.05.2025, 11:29 3
Футбол
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
27.05.2025, 19:00 76
Футбол
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51
Футбол
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23 2
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 1
Бокс
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
28.05.2025, 07:30 10
Футбол
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем