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  4. Трубин обратился к фанатам в своем Instagram
Португалия
29 мая 2025, 21:04 |
1121
0

Трубин обратился к фанатам в своем Instagram

Украинский кипер не полностью доволен итогами прошедшего сезона

29 мая 2025, 21:04 |
1121
0
Трубин обратился к фанатам в своем Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин обратился к фанатам в своем Instagram:

«Этот сезон не принес того, ради чего мы работали. Но каждый ваш голос имел значение. Спасибо, что были с нами».

В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 19 из которых – сухих, пропустил 48 мячей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

«Бенфика» заняла 2-е место чемпионата Португалии, набрав 80 очков. Победителем турнира стал «Спортинг», набравший 82 балла.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» определилась с ценой на Трубина.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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