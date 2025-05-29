Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин обратился к фанатам в своем Instagram:

«Этот сезон не принес того, ради чего мы работали. Но каждый ваш голос имел значение. Спасибо, что были с нами».

В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 19 из которых – сухих, пропустил 48 мячей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

«Бенфика» заняла 2-е место чемпионата Португалии, набрав 80 очков. Победителем турнира стал «Спортинг», набравший 82 балла.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» определилась с ценой на Трубина.