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  4. Будет ли трансфер в АПЛ? Бенфика определилась с ценой на Трубина
Португалия
29 мая 2025, 11:18 |
777
0

Будет ли трансфер в АПЛ? Бенфика определилась с ценой на Трубина

Лиссабонский клуб готов отпустить украинца

29 мая 2025, 11:18 |
777
0
Будет ли трансфер в АПЛ? Бенфика определилась с ценой на Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Летом украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может перебраться в Английскую Премьер-лигу, сообщает Mirror Us Sports.

В трансфере 23-летнего голкипера заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Как отмечает источник, «Бенфика» будет готова продать украинца за сумму в 35 млн евро несмотря на то, что в контракте Анатолия прописана клаусула в размере 90 млн евро.

В текущем сезоне Трубин сыграл на клубном уровне 47 матчей и пропустил 48 голов. Его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить сотрудничество с Трубиным.

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Манчестер Юнайтед Бенфика трансферы чемпионат Португалии по футболу Манчестер Сити трансферы АПЛ Анатолий Трубин
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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