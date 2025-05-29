Будет ли трансфер в АПЛ? Бенфика определилась с ценой на Трубина

Летом украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может перебраться в Английскую Премьер-лигу, сообщает Mirror Us Sports.

В трансфере 23-летнего голкипера заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Как отмечает источник, «Бенфика» будет готова продать украинца за сумму в 35 млн евро несмотря на то, что в контракте Анатолия прописана клаусула в размере 90 млн евро.

В текущем сезоне Трубин сыграл на клубном уровне 47 матчей и пропустил 48 голов. Его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить сотрудничество с Трубиным.