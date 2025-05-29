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Лига конференций
29 мая 2025, 20:41 |
714
0

УЕФА обнародовал символическую сборную Лиги конференций сезона 2024/25

В нее попало сразу 4 игрока «Челси»

29 мая 2025, 20:41 |
714
0
УЕФА обнародовал символическую сборную Лиги конференций сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

УЕФА обнародовал символическую сборную Лиги конференций сезона 2024/25.

28 мая состоялся финал турнира, в котором лондонский «Челси» добыл победу над «Бетисом» со счетом 4:1.

Команда турнира от УЕФА:

  • Вратарь: Филип Йоргенсен (Челси)
  • Защита: Робин Госенс (Фиорентина), Натан Бернардо (Бетис),Тосин Адарабиойо (Челси), Юссуф Сабали (Бетис)
  • Полузащита: Энцо Фернандес (Челси), Иско (Бетис), Сви Сешлар (Целе)
  • Нападение: Токмак Нген (Юргорден), Афимико Пулулу (Ягеллония), Коул Палмер (Челси)

Ранее сообщалось о том, что капитан «Челси» после триумфа в Лиге конференций обратился к Мареске.

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Лига конференций символическая сборная Челси Ягеллония Белосток Бетис Фиорентина Целе Юргорден Филип Йоргенсен Робин Госенс Натан Тосин Адарабиойо Энцо Фернандес Иско Афимико Пулулу Коул Палмер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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