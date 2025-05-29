Лига конференций29 мая 2025, 20:41 |
714
0
УЕФА обнародовал символическую сборную Лиги конференций сезона 2024/25
В нее попало сразу 4 игрока «Челси»
29 мая 2025, 20:41 |
714
0
УЕФА обнародовал символическую сборную Лиги конференций сезона 2024/25.
28 мая состоялся финал турнира, в котором лондонский «Челси» добыл победу над «Бетисом» со счетом 4:1.
Команда турнира от УЕФА:
- Вратарь: Филип Йоргенсен (Челси)
- Защита: Робин Госенс (Фиорентина), Натан Бернардо (Бетис),Тосин Адарабиойо (Челси), Юссуф Сабали (Бетис)
- Полузащита: Энцо Фернандес (Челси), Иско (Бетис), Сви Сешлар (Целе)
- Нападение: Токмак Нген (Юргорден), Афимико Пулулу (Ягеллония), Коул Палмер (Челси)
Ранее сообщалось о том, что капитан «Челси» после триумфа в Лиге конференций обратился к Мареске.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 мая 2025, 22:37 1
Экс-наставник горняков прокомментировал выбор донецкого клуба
Футбол | 29 мая 2025, 21:29 0
Франция переиграла Бельгию и вышла в финала Евро 2025 U-17
Футбол | 29.05.2025, 19:57
Теннис | 29.05.2025, 00:20
Футбол | 29.05.2025, 09:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2025, 11:29 3
27.05.2025, 19:00 76
27.05.2025, 18:01 7
28.05.2025, 07:30 10
27.05.2025, 20:44 1
28.05.2025, 22:01 32
27.05.2025, 21:33 61
28.05.2025, 15:59 8