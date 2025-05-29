УЕФА обнародовал символическую сборную Лиги конференций сезона 2024/25.

28 мая состоялся финал турнира, в котором лондонский «Челси» добыл победу над «Бетисом» со счетом 4:1.

Команда турнира от УЕФА:

Вратарь: Филип Йоргенсен (Челси)

Защита: Робин Госенс (Фиорентина), Натан Бернардо (Бетис),Тосин Адарабиойо (Челси), Юссуф Сабали (Бетис)

Полузащита: Энцо Фернандес (Челси), Иско (Бетис), Сви Сешлар (Целе)

Нападение: Токмак Нген (Юргорден), Афимико Пулулу (Ягеллония), Коул Палмер (Челси)

Ранее сообщалось о том, что капитан «Челси» после триумфа в Лиге конференций обратился к Мареске.