Как играл в сезоне претендент на награду Golden Boy – Тарас Михавко

19-летний защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в рейтинг лучших молодых футболистов Европы.

Защитник «Динамо» Тарас Михавко вошел в число 40 претендентов на престижную награду «Golden Boy», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Престижную премию вручает авторитетное итальянское издание Tuttosport. По итогам первого этапа отбора 19-летний Тарас занял 37 место.

Тарас Михавко в этом сезоне провел за киевское «Динамо» 39 матчей во всех турнирах.

На счету защитника один забитый мяч и две голевые передачи.

Михавко забил в матче 8-го тура против «Левого Берега» (3:0). Голевую передачу в чемпионате Украины сделал на Владислава Ваната в игре против «Кривбасса» (2:0).

Также одна голевая передача у Михавка в игре против «Зальцбурга» в квалификации Лиги чемпионов.