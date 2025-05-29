Как играл в сезоне претендент на награду Golden Boy – Тарас Михавко
Тарас Михавко вошел в список претендентов
19-летний защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в рейтинг лучших молодых футболистов Европы.
Защитник «Динамо» Тарас Михавко вошел в число 40 претендентов на престижную награду «Golden Boy», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Престижную премию вручает авторитетное итальянское издание Tuttosport. По итогам первого этапа отбора 19-летний Тарас занял 37 место.
Тарас Михавко в этом сезоне провел за киевское «Динамо» 39 матчей во всех турнирах.
На счету защитника один забитый мяч и две голевые передачи.
Михавко забил в матче 8-го тура против «Левого Берега» (3:0). Голевую передачу в чемпионате Украины сделал на Владислава Ваната в игре против «Кривбасса» (2:0).
Также одна голевая передача у Михавка в игре против «Зальцбурга» в квалификации Лиги чемпионов.
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