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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 19:18 | Обновлено 29 мая 2025, 19:38
984
3

Как играл в сезоне претендент на награду Golden Boy – Тарас Михавко

Тарас Михавко вошел в список претендентов

29 мая 2025, 19:18 | Обновлено 29 мая 2025, 19:38
984
3
Как играл в сезоне претендент на награду Golden Boy – Тарас Михавко
ФК Динамо. Тарас Михавко

19-летний защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в рейтинг лучших молодых футболистов Европы.

Защитник «Динамо» Тарас Михавко вошел в число 40 претендентов на престижную награду «Golden Boy», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Престижную премию вручает авторитетное итальянское издание Tuttosport. По итогам первого этапа отбора 19-летний Тарас занял 37 место.

Тарас Михавко в этом сезоне провел за киевское «Динамо» 39 матчей во всех турнирах.

На счету защитника один забитый мяч и две голевые передачи.

Михавко забил в матче 8-го тура против «Левого Берега» (3:0). Голевую передачу в чемпионате Украины сделал на Владислава Ваната в игре против «Кривбасса» (2:0).

Также одна голевая передача у Михавка в игре против «Зальцбурга» в квалификации Лиги чемпионов.

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Динамо Киев Тарас Михавко Golden Boy чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: ФК Динамо Киев
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Sinichkin
І три голи забив Михавко у свої ворота, забув написати автор тексту
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+2
Leon Killer
Голден бой мистер автогол
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+1
Ig_Vad
Ще гол англiйцям за збiрну.
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+1
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