Испания31 мая 2025, 01:18 |
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Левандовски разозлился на Ямаля. Все из-за его требования
Ямаль с нового сезона станет штатным пенальтистом каталонцев
31 мая 2025, 01:18 |
216
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«Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.
По информации испанских СМИ, в контракте Ямаля есть интересный пункт – со следующего сезона он станет штатным пенальтистом в команде, это было требование испанца перед подписанием соглашения.
Эта ситуация разозлила нападающего каталонцев Роберта Левандовски, который обижен на клуб за то, что роль пенальтиста забрали у него и отдали Ямалю.
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