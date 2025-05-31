Левандовски разозлился на Ямаля. Все из-за его требования

«Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

По информации испанских СМИ, в контракте Ямаля есть интересный пункт – со следующего сезона он станет штатным пенальтистом в команде, это было требование испанца перед подписанием соглашения.

Эта ситуация разозлила нападающего каталонцев Роберта Левандовски, который обижен на клуб за то, что роль пенальтиста забрали у него и отдали Ямалю.