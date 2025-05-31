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  4. Левандовски разозлился на Ямаля. Все из-за его требования
Испания
31 мая 2025, 01:18 |
216
1

Левандовски разозлился на Ямаля. Все из-за его требования

Ямаль с нового сезона станет штатным пенальтистом каталонцев

31 мая 2025, 01:18 |
216
1
Левандовски разозлился на Ямаля. Все из-за его требования
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

«Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

По информации испанских СМИ, в контракте Ямаля есть интересный пункт – со следующего сезона он станет штатным пенальтистом в команде, это было требование испанца перед подписанием соглашения.

Эта ситуация разозлила нападающего каталонцев Роберта Левандовски, который обижен на клуб за то, что роль пенальтиста забрали у него и отдали Ямалю.

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Роберт Левандовски Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу пенальти
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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roman75zpr
Ой, ну уступи ребёнку)
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